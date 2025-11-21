USD 1.7000
Зеленский обратился к украинцам: Страна перед тяжелым выбором
Зеленский обратился к украинцам: Страна перед тяжелым выбором

НАТО отрабатывает «русский сценарий» у берегов Италии

21 ноября 2025, 22:05

Североатлантический альянс проводит военные учения в Средиземноморье и у берегов Италии, отрабатывая сценарии возможного конфликта с Россией, сообщает CBS News.

«На борту военного корабля НАТО у побережья Италии союзники США проводят учения, моделируя возможные сценарии конфликта с Россией», – сообщает CBS News.

В ходе маневров Neptune Strike Соединенные Штаты и девять их союзников, включая Великобританию, Грецию, Польшу и Турцию, отрабатывают удары на большие расстояния по восточному флангу НАТО, поражая учебные полигоны вблизи российской территории.

По данным СМИ, учения проходят на фоне сообщений о якобы нарушениях воздушного пространства НАТО российскими беспилотниками и истребителями.

Главнокомандующий силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич подчеркнул, что альянс к 2027 году должен быть готов к возможным боевым действиям одновременно с Китаем и Россией.
Он добавил, что вооруженный конфликт хотя бы с одной из этих стран «абсолютно не неизбежен», а главная задача НАТО – предотвратить его.

