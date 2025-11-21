USD 1.7000
EUR 1.9615
RUB 2.1291
Подписаться на уведомления
Зеленский обратился к украинцам: Страна перед тяжелым выбором
Новость дня
Зеленский обратился к украинцам: Страна перед тяжелым выбором

Получал взятки от России: суровый приговор экс-депутату Европарламента

21 ноября 2025, 22:30 1972

Бывший глава отделения популистской партии Reform UK в Уэльсе и экс-депутат Европарламента Натан Гилл признал себя виновным по восьми пунктам обвинения в получении взяток от России, его приговорили к 10,5 года тюрьмы. Об этом сообщает издание The Independent.

Гилл получал деньги от России как минимум с декабря 2018 по июль 2019 года. В обмен на них он регулярно выступал с пророссийскими заявлениями в Европарламенте и в авторских статьях для новостных агентств. Депутатом Европарламента Гилл был с 2014 года и до выхода Великобритании из Евросоюза в 2020 году (на тот момент он был членом партии Brexit).

Гилла задержали в 2021 году в аэропорту Манчестера — он заявил, что направляется в Россию для участия в научной конференции и наблюдения за выборами в Госдуму. В изъятом у Гилла телефоне правоохранители обнаружили переписку с Олегом Волошиным — на тот момент членом украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь». По словам прокурора, в переписке в WhatsApp между Гиллом и Волошиным упоминались рождественские подарки и денежные суммы.

Куда пропали 40 медалей Азербайджана?
Куда пропали 40 медалей Азербайджана?
05:35 551
В южнокавказском дерби Азербайджан обыграл Грузию и вышел в полуфинал чемпионата мира
В южнокавказском дерби Азербайджан обыграл Грузию и вышел в полуфинал чемпионата мира
00:06 1879
«Мы истощены, но стоим»: глава Генштаба ВСУ о ситуации на фронте
«Мы истощены, но стоим»: глава Генштаба ВСУ о ситуации на фронте
21 ноября 2025, 23:36 2899
Крупный пожар в бакинской многоэтажке: есть погибшие. Возбуждено дело
Крупный пожар в бакинской многоэтажке: есть погибшие. Возбуждено дело фото; видео; обновлено 00:31
00:31 10955
Последняя партия президента Зеленского
Последняя партия президента Зеленского наша аналитика
21 ноября 2025, 20:43 5871
Зеленский обратился к украинцам: Страна перед тяжелым выбором
Зеленский обратился к украинцам: Страна перед тяжелым выбором новость дополнена
21 ноября 2025, 18:55 8601
Путин сделал заявление по «мирному плану» Трампа
Путин сделал заявление по «мирному плану» Трампа
21 ноября 2025, 21:48 5426
Иран отомстил: удар по дому экс-директора «Моссада»
Иран отомстил: удар по дому экс-директора «Моссада» сенсационные факты
21 ноября 2025, 20:24 6766
Зеленский в разговоре с генсеком НАТО: «Украинцы больше всех хотят мира»
Зеленский в разговоре с генсеком НАТО: «Украинцы больше всех хотят мира» обновлено 21:29
21 ноября 2025, 21:29 10621
Протест в Германии из-за азербайджанского мигранта: входы в полицейский участок заблокированы
Протест в Германии из-за азербайджанского мигранта: входы в полицейский участок заблокированы все еще актуально
21 ноября 2025, 17:02 7009
Трамп обещает России «мощные санкции», а Украине – крайний срок
Трамп обещает России «мощные санкции», а Украине – крайний срок новость дополнена
21 ноября 2025, 20:01 3423

ЭТО ВАЖНО

Куда пропали 40 медалей Азербайджана?
Куда пропали 40 медалей Азербайджана?
05:35 551
В южнокавказском дерби Азербайджан обыграл Грузию и вышел в полуфинал чемпионата мира
В южнокавказском дерби Азербайджан обыграл Грузию и вышел в полуфинал чемпионата мира
00:06 1879
«Мы истощены, но стоим»: глава Генштаба ВСУ о ситуации на фронте
«Мы истощены, но стоим»: глава Генштаба ВСУ о ситуации на фронте
21 ноября 2025, 23:36 2899
Крупный пожар в бакинской многоэтажке: есть погибшие. Возбуждено дело
Крупный пожар в бакинской многоэтажке: есть погибшие. Возбуждено дело фото; видео; обновлено 00:31
00:31 10955
Последняя партия президента Зеленского
Последняя партия президента Зеленского наша аналитика
21 ноября 2025, 20:43 5871
Зеленский обратился к украинцам: Страна перед тяжелым выбором
Зеленский обратился к украинцам: Страна перед тяжелым выбором новость дополнена
21 ноября 2025, 18:55 8601
Путин сделал заявление по «мирному плану» Трампа
Путин сделал заявление по «мирному плану» Трампа
21 ноября 2025, 21:48 5426
Иран отомстил: удар по дому экс-директора «Моссада»
Иран отомстил: удар по дому экс-директора «Моссада» сенсационные факты
21 ноября 2025, 20:24 6766
Зеленский в разговоре с генсеком НАТО: «Украинцы больше всех хотят мира»
Зеленский в разговоре с генсеком НАТО: «Украинцы больше всех хотят мира» обновлено 21:29
21 ноября 2025, 21:29 10621
Протест в Германии из-за азербайджанского мигранта: входы в полицейский участок заблокированы
Протест в Германии из-за азербайджанского мигранта: входы в полицейский участок заблокированы все еще актуально
21 ноября 2025, 17:02 7009
Трамп обещает России «мощные санкции», а Украине – крайний срок
Трамп обещает России «мощные санкции», а Украине – крайний срок новость дополнена
21 ноября 2025, 20:01 3423
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться