Получал взятки от России: суровый приговор экс-депутату Европарламента

Бывший глава отделения популистской партии Reform UK в Уэльсе и экс-депутат Европарламента Натан Гилл признал себя виновным по восьми пунктам обвинения в получении взяток от России, его приговорили к 10,5 года тюрьмы. Об этом сообщает издание The Independent.

Гилл получал деньги от России как минимум с декабря 2018 по июль 2019 года. В обмен на них он регулярно выступал с пророссийскими заявлениями в Европарламенте и в авторских статьях для новостных агентств. Депутатом Европарламента Гилл был с 2014 года и до выхода Великобритании из Евросоюза в 2020 году (на тот момент он был членом партии Brexit).

Гилла задержали в 2021 году в аэропорту Манчестера — он заявил, что направляется в Россию для участия в научной конференции и наблюдения за выборами в Госдуму. В изъятом у Гилла телефоне правоохранители обнаружили переписку с Олегом Волошиным — на тот момент членом украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь». По словам прокурора, в переписке в WhatsApp между Гиллом и Волошиным упоминались рождественские подарки и денежные суммы.