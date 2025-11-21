USD 1.7000
Зеленский обратился к украинцам: Страна перед тяжелым выбором
План Трампа грозит сорвать кредит Киеву

Выделение европейскими странами репарационного кредита Украине за счет замороженных российских активов оказалось под вопросом на фоне предложенного администрацией президента США Дональда Трампа плана урегулирования российско-украинской войны. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

По данным издания, план Трампа предусматривает, что около $100 млрд российских активов будут использованы для проектов по восстановлению Украины, при этом США, как утверждается, получат 50% прибыли от этих инвестиций. Европейским странам отводится роль дополнительного донора — им предлагается выделить еще $100 млрд на послевоенное восстановление. Оставшаяся часть замороженных средств, согласно плану, должна пойти на совместные инициативы США и России.

FT отмечает, что подобная схема фактически означает, что США «будут получать прибыль за счет Европы и Украины». Двое европейских чиновников на условиях анонимности сообщили изданию, что вопрос использования замороженных активов стал «одним из наиболее тревожных» для европейских столиц, где сосредоточена значительная часть этих средств. Один из собеседников охарактеризовал американское предложение как «намеренную провокацию».

Как утверждают источники газеты, для европейских государств отказ от «российских денег, находящихся в их юрисдикциях, в пользу США и России» выглядит невозможным. Тем не менее издание допускает, что под усиливающимся давлением Вашингтона позиция некоторых стран все же может измениться.

