«Мы истощены, но стоим»: глава Генштаба ВСУ о ситуации на фронте

Зеленский обратился к украинцам: Страна перед тяжелым выбором
21 ноября 2025, 23:36

Начальник Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Андрей Гнатов в интервью Die Zeit сообщил, что за прошедший год боевых действий украинские войска оказались «измотаны».

Отвечая на вопрос о нехватке личного состава, в том числе в пехоте, генерал отметил: «Конечно, каждый командир всегда скажет, что ему нужно больше личного состава, больше пехоты, больше оружия, больше снаряжения, больше боеприпасов и больше других ресурсов».

Он подчеркнул, что ситуация на фронте остается «очень тяжелой». «Мы действительно истощены в этом году войны, но принимаем все меры для увеличения численности подразделений и подготовки наших людей», — заверил Гнатов.

По его словам, перед отправкой в зону боевых действий украинские военнослужащие проходят свыше 50 дней базовой подготовки. «Затем им предоставляется еще 14 дней на акклиматизацию, чтобы ознакомиться с обстановкой в районе операции», — уточнил он.

05:35
00:06
21 ноября 2025, 23:36
00:31
21 ноября 2025, 20:43
21 ноября 2025, 18:55
21 ноября 2025, 21:48
21 ноября 2025, 20:24
21 ноября 2025, 21:29
21 ноября 2025, 17:02
21 ноября 2025, 20:01

