«Мы истощены, но стоим»: глава Генштаба ВСУ о ситуации на фронте

Отвечая на вопрос о нехватке личного состава, в том числе в пехоте, генерал отметил: «Конечно, каждый командир всегда скажет, что ему нужно больше личного состава, больше пехоты, больше оружия, больше снаряжения, больше боеприпасов и больше других ресурсов».

Он подчеркнул, что ситуация на фронте остается «очень тяжелой». «Мы действительно истощены в этом году войны, но принимаем все меры для увеличения численности подразделений и подготовки наших людей», — заверил Гнатов.

По его словам, перед отправкой в зону боевых действий украинские военнослужащие проходят свыше 50 дней базовой подготовки. «Затем им предоставляется еще 14 дней на акклиматизацию, чтобы ознакомиться с обстановкой в районе операции», — уточнил он.