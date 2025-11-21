Ливан готов говорить с Израилем

Ливан стремится положить конец израильским атакам на свою территорию и готов вступить в переговоры для выработки соглашения, способного обеспечить мир и стабильность. Об этом заявил президент Ливана Джозеф Аун в телеобращении, приуроченном к 82-й годовщине независимости страны.

«Я подтверждаю, что мы готовы к переговорам под эгидой ООН или США с целью достижения соглашения о постоянном прекращении боевых действий, что позволит гарантировать безопасность наших границ», – заявил Аун.

По словам президента, ливанская армия «способна обеспечить стабильность в пограничных районах и взять под контроль оккупированные Израилем пять стратегических высот на юге страны».

Он также подчеркнул, что «Ливан вместе с другими арабскими государствами готов участвовать в мирном процессе по урегулированию палестинской проблемы».