Зеленский обратился к украинцам: Страна перед тяжелым выбором
Зеленский обратился к украинцам: Страна перед тяжелым выбором

Ливан готов говорить с Израилем

21 ноября 2025, 23:46

Ливан стремится положить конец израильским атакам на свою территорию и готов вступить в переговоры для выработки соглашения, способного обеспечить мир и стабильность. Об этом заявил президент Ливана Джозеф Аун в телеобращении, приуроченном к 82-й годовщине независимости страны. 

«Я подтверждаю, что мы готовы к переговорам под эгидой ООН или США с целью достижения соглашения о постоянном прекращении боевых действий, что позволит гарантировать безопасность наших границ», – заявил Аун.

По словам президента, ливанская армия «способна обеспечить стабильность в пограничных районах и взять под контроль оккупированные Израилем пять стратегических высот на юге страны».

Он также подчеркнул, что «Ливан вместе с другими арабскими государствами готов участвовать в мирном процессе по урегулированию палестинской проблемы».

Куда пропали 40 медалей Азербайджана?
Куда пропали 40 медалей Азербайджана?
05:35
В южнокавказском дерби Азербайджан обыграл Грузию и вышел в полуфинал чемпионата мира
В южнокавказском дерби Азербайджан обыграл Грузию и вышел в полуфинал чемпионата мира
00:06
«Мы истощены, но стоим»: глава Генштаба ВСУ о ситуации на фронте
«Мы истощены, но стоим»: глава Генштаба ВСУ о ситуации на фронте
21 ноября 2025, 23:36
Крупный пожар в бакинской многоэтажке: есть погибшие. Возбуждено дело
Крупный пожар в бакинской многоэтажке: есть погибшие. Возбуждено дело
00:31
Последняя партия президента Зеленского
Последняя партия президента Зеленского
21 ноября 2025, 20:43
Зеленский обратился к украинцам: Страна перед тяжелым выбором
Зеленский обратился к украинцам: Страна перед тяжелым выбором
21 ноября 2025, 18:55
Путин сделал заявление по «мирному плану» Трампа
Путин сделал заявление по «мирному плану» Трампа
21 ноября 2025, 21:48
Иран отомстил: удар по дому экс-директора «Моссада»
Иран отомстил: удар по дому экс-директора «Моссада»
21 ноября 2025, 20:24
Зеленский в разговоре с генсеком НАТО: «Украинцы больше всех хотят мира»
Зеленский в разговоре с генсеком НАТО: «Украинцы больше всех хотят мира»
21 ноября 2025, 21:29
Протест в Германии из-за азербайджанского мигранта: входы в полицейский участок заблокированы
Протест в Германии из-за азербайджанского мигранта: входы в полицейский участок заблокированы
21 ноября 2025, 17:02
Трамп обещает России «мощные санкции», а Украине – крайний срок
Трамп обещает России «мощные санкции», а Украине – крайний срок
21 ноября 2025, 20:01

