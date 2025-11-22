В южнокавказском дерби Азербайджан обыграл Грузию и вышел в полуфинал чемпионата мира

Женская сборная Азербайджана по шахматам вышла в полуфинал командного чемпионата мира, который проходит в испанском Линаресе.

В четвертьфинале наша команда в составе Ульвии Фаталиевой, Говхяр Бейдуллаевой, Ханым Баладжаевой и Гюльнар Мамедовой обыграла Грузию.

Первый матч южнокавказского дерби завершился со счетом 2:2. Здесь во всех четырех партиях выиграли белые: Ульвия Фаталиева и Ханым Баладжаева - в составе сборной Азербайджана, Лела Джавахишвили и Мери Арабидзе - у Грузии.

Во втором матче все решила победа Говхяр Бейдуллаевой над Джавахишвили. Остальные три партии завершились вничью. В итоге во втором матче Азербайджан выиграл со счетом 2,5:1,5.