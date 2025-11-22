В южнокавказском дерби Азербайджан обыграл Грузию и вышел в полуфинал чемпионата мира

Женская сборная Азербайджана по шахматам вышла в полуфинал командного чемпионата мира, который проходит в испанском Линаресе.
В четвертьфинале наша команда в составе Ульвии Фаталиевой, Говхяр Бейдуллаевой, Ханым Баладжаевой и Гюльнар Мамедовой обыграла Грузию.
Первый матч южнокавказского дерби завершился со счетом 2:2. Здесь во всех четырех партиях выиграли белые: Ульвия Фаталиева и Ханым Баладжаева - в составе сборной Азербайджана, Лела Джавахишвили и Мери Арабидзе - у Грузии.
Во втором матче все решила победа Говхяр Бейдуллаевой над Джавахишвили. Остальные три партии завершились вничью. В итоге во втором матче Азербайджан выиграл со счетом 2,5:1,5.
Грузинки были фаворитами этой четвертьфинальной пары. У них и средний рейтинг выше, и на предварительной стадии они выступили гораздо лучше сборной Азербайджана, заняв 1-е место в группе. Наша команда в группе заняла 4-е место. Были обыграны Перу (3:1) и Испания (3,5:0,5). А Казахстан, США и Россия, выступающая под флагом ФИДЕ, наших шахматисток обыграли.
Однако выход в плей-офф с 4-го места не помешал сборной Азербайджана пробиться в полуфинал, обыграв третьего рейтинг-фаворита чемпионата мира.
В завтрашнем полуфинале наши шахматистки сыграют с Казахстаном. Есть хороший шанс взять реванш за поражение в группе со счетом 1,5:2,5.