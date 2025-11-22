USD 1.7000
EUR 1.9615
RUB 2.1291
Подписаться на уведомления
Зеленский обратился к украинцам: Страна перед тяжелым выбором
Новость дня
Зеленский обратился к украинцам: Страна перед тяжелым выбором

В южнокавказском дерби Азербайджан обыграл Грузию и вышел в полуфинал чемпионата мира

Отдел спорта
00:06 1881

Женская сборная Азербайджана по шахматам вышла в полуфинал командного чемпионата мира, который проходит в испанском Линаресе.

В четвертьфинале наша команда в составе Ульвии Фаталиевой, Говхяр Бейдуллаевой, Ханым Баладжаевой и Гюльнар Мамедовой обыграла Грузию.

Первый матч южнокавказского дерби завершился со счетом 2:2. Здесь во всех четырех партиях выиграли белые: Ульвия Фаталиева и Ханым Баладжаева - в составе сборной Азербайджана, Лела Джавахишвили и Мери Арабидзе - у Грузии.

Во втором матче все решила победа Говхяр Бейдуллаевой над Джавахишвили. Остальные три партии завершились вничью. В итоге во втором матче Азербайджан выиграл со счетом 2,5:1,5.

Говхяр Бейдуллаева принесла Азербайджану победу в принципиальном матче с Грузией

Грузинки были фаворитами этой четвертьфинальной пары. У них и средний рейтинг выше, и на предварительной стадии они выступили гораздо лучше сборной Азербайджана, заняв 1-е место в группе. Наша команда в группе заняла 4-е место. Были обыграны Перу (3:1) и Испания (3,5:0,5). А Казахстан, США и Россия, выступающая под флагом ФИДЕ, наших шахматисток обыграли.

Однако выход в плей-офф с 4-го места не помешал сборной Азербайджана пробиться в полуфинал, обыграв третьего рейтинг-фаворита чемпионата мира. 

В завтрашнем полуфинале наши шахматистки сыграют с Казахстаном. Есть хороший шанс взять реванш за поражение в группе со счетом 1,5:2,5.

Куда пропали 40 медалей Азербайджана?
Куда пропали 40 медалей Азербайджана?
05:35 552
В южнокавказском дерби Азербайджан обыграл Грузию и вышел в полуфинал чемпионата мира
В южнокавказском дерби Азербайджан обыграл Грузию и вышел в полуфинал чемпионата мира
00:06 1882
«Мы истощены, но стоим»: глава Генштаба ВСУ о ситуации на фронте
«Мы истощены, но стоим»: глава Генштаба ВСУ о ситуации на фронте
21 ноября 2025, 23:36 2903
Крупный пожар в бакинской многоэтажке: есть погибшие. Возбуждено дело
Крупный пожар в бакинской многоэтажке: есть погибшие. Возбуждено дело фото; видео; обновлено 00:31
00:31 10958
Последняя партия президента Зеленского
Последняя партия президента Зеленского наша аналитика
21 ноября 2025, 20:43 5871
Зеленский обратился к украинцам: Страна перед тяжелым выбором
Зеленский обратился к украинцам: Страна перед тяжелым выбором новость дополнена
21 ноября 2025, 18:55 8602
Путин сделал заявление по «мирному плану» Трампа
Путин сделал заявление по «мирному плану» Трампа
21 ноября 2025, 21:48 5428
Иран отомстил: удар по дому экс-директора «Моссада»
Иран отомстил: удар по дому экс-директора «Моссада» сенсационные факты
21 ноября 2025, 20:24 6768
Зеленский в разговоре с генсеком НАТО: «Украинцы больше всех хотят мира»
Зеленский в разговоре с генсеком НАТО: «Украинцы больше всех хотят мира» обновлено 21:29
21 ноября 2025, 21:29 10622
Протест в Германии из-за азербайджанского мигранта: входы в полицейский участок заблокированы
Протест в Германии из-за азербайджанского мигранта: входы в полицейский участок заблокированы все еще актуально
21 ноября 2025, 17:02 7009
Трамп обещает России «мощные санкции», а Украине – крайний срок
Трамп обещает России «мощные санкции», а Украине – крайний срок новость дополнена
21 ноября 2025, 20:01 3423

ЭТО ВАЖНО

Куда пропали 40 медалей Азербайджана?
Куда пропали 40 медалей Азербайджана?
05:35 552
В южнокавказском дерби Азербайджан обыграл Грузию и вышел в полуфинал чемпионата мира
В южнокавказском дерби Азербайджан обыграл Грузию и вышел в полуфинал чемпионата мира
00:06 1882
«Мы истощены, но стоим»: глава Генштаба ВСУ о ситуации на фронте
«Мы истощены, но стоим»: глава Генштаба ВСУ о ситуации на фронте
21 ноября 2025, 23:36 2903
Крупный пожар в бакинской многоэтажке: есть погибшие. Возбуждено дело
Крупный пожар в бакинской многоэтажке: есть погибшие. Возбуждено дело фото; видео; обновлено 00:31
00:31 10958
Последняя партия президента Зеленского
Последняя партия президента Зеленского наша аналитика
21 ноября 2025, 20:43 5871
Зеленский обратился к украинцам: Страна перед тяжелым выбором
Зеленский обратился к украинцам: Страна перед тяжелым выбором новость дополнена
21 ноября 2025, 18:55 8602
Путин сделал заявление по «мирному плану» Трампа
Путин сделал заявление по «мирному плану» Трампа
21 ноября 2025, 21:48 5428
Иран отомстил: удар по дому экс-директора «Моссада»
Иран отомстил: удар по дому экс-директора «Моссада» сенсационные факты
21 ноября 2025, 20:24 6768
Зеленский в разговоре с генсеком НАТО: «Украинцы больше всех хотят мира»
Зеленский в разговоре с генсеком НАТО: «Украинцы больше всех хотят мира» обновлено 21:29
21 ноября 2025, 21:29 10622
Протест в Германии из-за азербайджанского мигранта: входы в полицейский участок заблокированы
Протест в Германии из-за азербайджанского мигранта: входы в полицейский участок заблокированы все еще актуально
21 ноября 2025, 17:02 7009
Трамп обещает России «мощные санкции», а Украине – крайний срок
Трамп обещает России «мощные санкции», а Украине – крайний срок новость дополнена
21 ноября 2025, 20:01 3423
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться