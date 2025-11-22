США выдали билет российским банкам на венгерскую АЭС

Министерство финансов США выдало лицензию, позволяющую осуществлять операции по проекту венгерской АЭС «Пакш-2» с участием ряда российских банков. Текст лицензии опубликован Управлением США по контролю за иностранными активами (OFAC).

Документ выводит из-под санкций операции, необходимые для реализации проекта венгерской АЭС «Пакш-2», с рядом российских финансовых учреждений, включая Газпромбанк, Внешэкономбанк, Открытие, Совкомбанк, ВТБ, Сбербанк, Альфабанк, Росбанк, Зенит, Центральный банк и Банк «Санкт-Петербург». При этом в лицензии не указан срок действия разрешения.