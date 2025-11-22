Трамп берется «штамповать мир» в Украине по образцу Газы

Администрация президента США Дональда Трампа усмотрела новую возможность для возобновления мирных переговоров между Россией и Украиной и спешит внедрить концепцию прекращения российско-украинской войны по образцу соглашения по Газе, сообщает CNN.

По словам двух источников, знакомых с ситуацией, возобновление переговоров между Москвой и Киевом стало главным приоритетом для администрации Трампа в последние недели. Решение активизировать этот процесс связано с успехом США в достижении перемирия в Газе, отмечает телеканал.

Источники добавили, что американский президент стремится ускорить завершение российско-украинской войны. Ряд американских чиновников отмечают, что администрация надеется на достижение соглашения между Киевом и Москвой до конца года.

Новый «мирный план» по Украине, разработанный по образцу соглашения по прекращению огня в Газе, представляет собой перечень пунктов с обязательствами каждой стороны для окончательного прекращения конфликта. Как отмечает издание, обе инициативы – по Украине и по Газе – предусматривают приостановку боевых действий, глобальное финансирование восстановления и создание совета под руководством Трампа для контроля за выполнением обязательств.

Четыре года войны в Украине вызывают растущее разочарование президента США, который регулярно подчеркивает свои способности к заключению сделок. Источники утверждают, что Трамп полагает, что его недавние дипломатические успехи не получили должной оценки.

В связи с этим несколько высокопоставленных чиновников администрации вновь сосредоточились на урегулировании российско-украинской войны. США рассматривают возможность привлечения иностранных посредников, уже участвовавших в переговорах по Газе, включая Катар и Турцию.

В администрации подчеркнули, что опубликованный план не является окончательным вариантом. Наличие в документе ряда пунктов, на которых настаивает Россия, не означает, что именно такой результат предполагается для переговоров с Украиной.