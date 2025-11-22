USD 1.7000
Зеленский обратился к украинцам: Страна перед тяжелым выбором
Зеленский обратился к украинцам: Страна перед тяжелым выбором

Трамп о встрече с Мамдани: он может удивить консерваторов

01:09

Президент США Дональд Трамп заявил, что избранный мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани может удивить консервативных критиков и способен улучшить доступность жилья в городе. Об этом сообщает New York Post (NYP).

«Мы только что провели отличную встречу [с Зохраном Мамдани]. У нас есть одна общая цель — мы хотим, чтобы город процветал. Хочу поздравить мэра. Он провел невероятную кампанию и легко победил всех! Я думаю, он удивит некоторых консервативных людей. Я уверен, что он может проделать очень хорошую работу», – заявил Трамп по итогам встречи с Мамдани.

По его словам, переговоры были в основном посвящены решению кризиса доступности жилья и жилищному строительству в крупнейшем американском городе.

Когда президента США спросили, почему он называл Мамдани «коммунистом» со взглядами «немного не от мира сего», Трамп отметил, что «политическая эволюция – это нормально». «Мы все меняемся. Я сильно изменился», – добавил американский лидер.

NYP отмечает, что Мамдани, который ранее резко критиковал Трампа, называя его «деспотом» с «фашистской повесткой», охарактеризовал встречу как продуктивную, несмотря на их разногласия.

«Что я действительно ценю в президенте, так это то, что встреча была сосредоточена не на разногласиях, которых много, а на общей цели, которая лежит в служении жителям Нью-Йорка», – подчеркнул мэр.

Мамдани рассказал, что стороны обсудили вопросы аренды, цены на продукты, коммунальные услуги и «различные способы, которыми людей вытесняют» из Нью-Йорка, который он охарактеризовал как «самый дорогой город в США».

Трамп также упомянул об экономических улучшениях, заявив, что расходы на День благодарения в этом году «ровно на 25% меньше, чем в прошлом году», по данным Walmart, что, по его словам, «хорошо для Нью-Йорка, хорошо для всех».

