Трамп обещает «позитив» на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в скорых «очень позитивных» сдвигах в урегулировании конфликтов на Ближнем Востоке.

«Хезболла» представляет проблему для Ливана. Мы сотрудничаем с Ливаном, мы взаимодействуем со всеми странами Ближнего Востока, и это еще одна сфера, которая нас объединяет», – заявил Трамп, общаясь с журналистами в Белом доме после встречи с избранным мэром Нью-Йорка Зохраном Мамдани.

По словам президента, США заинтересованы в поддержании мира в регионе. «Сейчас у нас впервые за три тысячи лет есть мир на Ближнем Востоке. Думаю, вскоре вы увидите очень позитивные события», – добавил Трамп, не уточнив деталей предстоящих инициатив.

Он также подчеркнул, что Соединенные Штаты будут стремиться к полному разоружению палестинского движения ХАМАС.

Президент отметил, что на встрече с Мамдани не обсуждалась инициатива избранного мэра о возможном аресте премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

В сентябре газета The New York Times сообщала, что тогда еще кандидат в мэры Мамдани заявлял, что, если его изберут, он отдаст распоряжение полицейскому управлению Нью-Йорка арестовать Нетаньяху в случае его приезда в город.

В ноябре Мамдани одержал победу на выборах, став самым молодым мэром Нью-Йорка XXI века и первым этническим мусульманином на этом посту. После избрания израильский министр по делам диаспоры Амихай Шикли предложил местным евреям переехать в Израиль.