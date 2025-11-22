USD 1.7000
Зеленский обратился к украинцам: Страна перед тяжелым выбором
Зеленский обратился к украинцам: Страна перед тяжелым выбором

Трамп обещает «позитив» на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в скорых «очень позитивных» сдвигах в урегулировании конфликтов на Ближнем Востоке.

«Хезболла» представляет проблему для Ливана. Мы сотрудничаем с Ливаном, мы взаимодействуем со всеми странами Ближнего Востока, и это еще одна сфера, которая нас объединяет», – заявил Трамп, общаясь с журналистами в Белом доме после встречи с избранным мэром Нью-Йорка Зохраном Мамдани.

По словам президента, США заинтересованы в поддержании мира в регионе. «Сейчас у нас впервые за три тысячи лет есть мир на Ближнем Востоке. Думаю, вскоре вы увидите очень позитивные события», – добавил Трамп, не уточнив деталей предстоящих инициатив.

Он также подчеркнул, что Соединенные Штаты будут стремиться к полному разоружению палестинского движения ХАМАС.

Президент отметил, что на встрече с Мамдани не обсуждалась инициатива избранного мэра о возможном аресте премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

В сентябре газета The New York Times сообщала, что тогда еще кандидат в мэры Мамдани заявлял, что, если его изберут, он отдаст распоряжение полицейскому управлению Нью-Йорка арестовать Нетаньяху в случае его приезда в город.

В ноябре Мамдани одержал победу на выборах, став самым молодым мэром Нью-Йорка XXI века и первым этническим мусульманином на этом посту. После избрания израильский министр по делам диаспоры Амихай Шикли предложил местным евреям переехать в Израиль.

Куда пропали 40 медалей Азербайджана?
Куда пропали 40 медалей Азербайджана?
В южнокавказском дерби Азербайджан обыграл Грузию и вышел в полуфинал чемпионата мира
В южнокавказском дерби Азербайджан обыграл Грузию и вышел в полуфинал чемпионата мира
«Мы истощены, но стоим»: глава Генштаба ВСУ о ситуации на фронте
«Мы истощены, но стоим»: глава Генштаба ВСУ о ситуации на фронте
Крупный пожар в бакинской многоэтажке: есть погибшие. Возбуждено дело
Крупный пожар в бакинской многоэтажке: есть погибшие. Возбуждено дело фото; видео; обновлено 00:31
Последняя партия президента Зеленского
Последняя партия президента Зеленского наша аналитика
Зеленский обратился к украинцам: Страна перед тяжелым выбором
Зеленский обратился к украинцам: Страна перед тяжелым выбором новость дополнена
Путин сделал заявление по «мирному плану» Трампа
Путин сделал заявление по «мирному плану» Трампа
Иран отомстил: удар по дому экс-директора «Моссада»
Иран отомстил: удар по дому экс-директора «Моссада» сенсационные факты
Зеленский в разговоре с генсеком НАТО: «Украинцы больше всех хотят мира»
Зеленский в разговоре с генсеком НАТО: «Украинцы больше всех хотят мира» обновлено 21:29
Протест в Германии из-за азербайджанского мигранта: входы в полицейский участок заблокированы
Протест в Германии из-за азербайджанского мигранта: входы в полицейский участок заблокированы все еще актуально
Трамп обещает России «мощные санкции», а Украине – крайний срок
Трамп обещает России «мощные санкции», а Украине – крайний срок новость дополнена
