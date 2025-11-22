Американские бомбардировщики проверили реакцию венесуэльской ПВО

Группа стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress ВВС США выполнила полеты над международными водами Карибского моря у побережья Венесуэлы, сообщает издание Air And Space Forces Magazine со ссылкой на официальных представителей американских военных.

В полетах участвовали как минимум два стратегических бомбардировщика B-52H, которые взлетели с авиабазы Минот в Северной Дакоте. По словам американского чиновника, миссия носила характер «патрулирования с целью демонстрации присутствия».

Одновременно в регионе несколько часов выполнял полеты самолет радиоэлектронной разведки RC-135 Rivet Joint ВВС США, его сопровождали истребители F/A-18 Super Hornet ВМС США с авианосца Gerald Ford, находящегося в Карибском море.

Американский чиновник рассказал изданию The War Zone, что эти полеты входят в кампанию давления, инициированную президентом США Дональдом Трампом против венесуэльского лидера Николаса Мадуро. Они также направлены на проверку возможностей венесуэльской противовоздушной обороны и времени реакции ее систем.