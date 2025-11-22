Куда пропали 40 медалей Азербайджана?

В Эр-Рияде завершились 6-е Игры Исламской солидарности. Сборная Азербайджана завоевала 59 медалей - 9 золотых, 19 серебряных и 31 бронзовую. В общекомандном зачете, где в первую очередь учитываются золотые награды, мы заняли 10-е место. При этом по общему количеству медалей Азербайджан расположился на 4-й позиции после Турции, Узбекистана и Ирана.

В 2017 году Исламиада проходила в Баку. Завоевав 162 награды, в том числе 75 золотых, Азербайджан победил в командном зачете. Но проводить сравнение с домашними Играми не совсем корректно. Сегодня мы будем сравнивать результаты на завершившейся вчера Исламиаде с показателями на прошлых Играх в турецкой Конье. Там у Азербайджана было 99 медалей - 29 золотых, 36 серебряных и 34 бронзовые. В итоге 4-е общекомандное место, в том числе и по суммарному количеству.

Как видим, Эр-Рияд принес нам на 40 наград меньше, а число золотых медалей сократилось на 20. В чем причина такого ухудшения результатов? Давайте разбираться. Начнем с того, что в Саудовской Аравии резко сократили количество разыгрываемых комплектов медалей. Их было 270, тогда как в Конье - 380. Поэтому уменьшение числа завоеванных наград в целом объяснимо. К примеру, сильнейшая спортивная страна в исламском мире Турция в Конье завоевала 341 медаль, а в Эр-Рияде - 155. Узбекистан три года назад выиграл 158 наград, а сейчас - 96. Другое дело, что туркам и узбекам их потери не помешали вновь занять два первых места в итоговой таблице. Мы же из-за недостатка золота скатились на десятую строчку. Состав нашей команды на Исламиаде-2022 включал в себя 281 спортсмена, на Играх-2025 у нас было 169 представителей. Если посчитать, то на десять наших спортсменов в Конье и Эр-Рияде приходится приблизительно одинаковое количество медалей - по 3,5. Получается, все дело в численности состава?

Взглянем на виды спорта, в которых Азербайджан завоевал золото в Конье. И увидим, что аж восемь золотых наград было добыто в гимнастических дисциплинах - в художественной гимнастике, спортивной гимнастике и спортивной аэробике. В Эр-Рияде соревнования по гимнастике не проводились, и это главная потеря для Азербайджана. Смотрим дальше и видим, что на прошлой Исламиаде у нас было три золота в кикбоксинге, которого также не было в программе нынешних Игр. Ну и, наконец, в Конье было завоевано восемь золотых медалей в борьбе. В Эр-Рияде у борцов только два золота. Объясняется это просто: в 2022 году в соревнованиях по борьбе разыгрывались 30 комплектов медалей, а в 2025-м - только 18 (лишь в олимпийских весовых категориях). И, как и на Олимпиаде в Париже, азербайджанская борьба вновь огорчила. Наши борцы почти во всех схватках проиграли соперникам из Ирана. Спасибо осетинскому парню Арсению Джиоеву - единственному в мужской команде, кому удалось заставить иранцев слушать гимн Азербайджана. Когда в борьбе все по гамбургскому счету, то есть медали разыгрываются в олимпийских весовых категориях, мы видим, чего на самом деле сегодня стоит азербайджанская борьба. Очередное разочарование! И ведь это не Олимпиада, не чемпионат мира, а всего лишь Игры исламских стран.

Помимо этого, в Эр-Рияде по сравнению с Коньей разыгрывалось меньше медалей в каратэ, таэквондо, тяжелой атлетике. Но есть и обратный пример - бокс. В 2022 году он не был включен в программу Исламиады. В Саудовской Аравии бокс был, но в усеченной форме - по пять весовых категорий у мужчин и женщин. У Азербайджана только одно золото. И тут тоже смог отличиться натурализованный спортсмен - узбек Саидджамшид Джафаров. Лучший результат в сборной Азербайджана показали дзюдоисты. В их активе три золотые медали (хотя могло быть и больше). Уже несколько лет именно дзюдо по результатам является видом спорта номер один в Азербайджане. И тут, конечно, в очередной раз нельзя не отметить работу Федерации дзюдо - на сегодняшний день, бесспорно, лучшей в стране.

Наряду с дзюдоистами, по сравнению с прошлой Исламиадой лучше выступили и тяжелоатлеты. Если в Конье у нас было четыре медали (серебро и три бронзы), то в Эр-Рияде - 11 (5 серебряных и 6 бронзовых). В общую копилку сборной Азербайджана больше медалей ни один другой вид спорта не принес. И тут тоже важно отдать должное руководству Федерации тяжелой атлетики - прогресс заметен невооруженным взглядом.