Американский генерал в Киеве: «Нужно покончить с этим дерьмом»

Дрисколл также употреблял много ненормативной лексики. «Нам нужно покончить с этим дерьмом», — сказал американец. Тем временем ведущие мировые СМИ пишут, что «мирный план» Трампа может сорвать выделение Украине репарационного кредита и больше похож на «мафиозную сделку в стиле 1990-х».

Министр армии США Дэниел Дрисколл, прилетевший в Киев с «мирным планом», опоздал на встречу и ругался матом. По словам присутствовавших европейских чиновников, обсуждение быстро зашло в тупик.

Вашингтон не намерен проявлять «особую гибкость» при обсуждении «мирного плана» президента Дональда Трампа, заявил министр армии США Дэниел Дрисколл на встрече с украинскими и европейскими чиновниками, а также послами. Мероприятие прошло в пятницу, 21 ноября, в резиденции временной поверенной в делах США в Украине Джули Дэвис в Киеве. Как сообщает британская газета Financial Times (FT), один из высокопоставленных европейских госслужащих назвал тон встречи «тошнотворным».

Обращаясь к европейцам, Дрисколл заявил, что он оптимистично настроен и считает, что сейчас «настало время для мира». При этом министр подчеркнул: «Мы не обсуждаем детали (плана Трампа - ред.)». Как отметил Дрисколл, «вооруженные силы США любят Украину и поддерживают ее, но, по честной оценке военных США, Украина находится в очень плохом положении».

Заявления на встрече сделала и Дэвис. «Как бы мы ни поддерживали продолжающую войну Украину, есть пределы. <...> Также есть веские основания полагать, что у России мощная промышленная база, и это вопрос времени, когда Украине придется заключить сделку», - приводит один из присутствовавших на мероприятии послов ее слова.

Вместе с Дрисколлом Дэвис повторила высказывание Трампа, что Украине следует принять «мирный план» до 27 ноября.

Послы и чиновники ЕС сочли позицию США «шокирующей». По словам одного из европейских чиновников, у присутствовавших на встрече сложилось впечатление, что США используют политическую слабость Зеленского на фоне коррупционного скандала в стране, чтобы попытаться быстро добиться мирного соглашения.

Некоторые послы стран ЕС назвали план США стратегической победой России. В ответ Дэвис заявила, что один миллион погибших российских солдат (как указывает FT, это оценка США - ред.) с начала полномасштабной войны в 2022 году нельзя назвать победой.

В конце встречи послы заявили, что вместо заключения мирного соглашения сейчас нужно усилить давление на Россию. На это представители США ответили, что предложенные условия «мирного плана» - лучшее, на что может рассчитывать Украина.

После встречи в Киеве европейские лидеры стали спешно организовывать переговоры на G20.

Мероприятие в резиденции временной поверенной в делах США в Украине активизировало переговоры между европейскими лидерами, собравшимися на саммите «большой двадцатки» G20 в Йоханнесбурге. Встречи, в которых, в частности, участвовали премьер-министр Италии Джорджия Мелони, президент Франции Эммануэль Макрон и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер, проходили до поздней ночи.

Участники переговоров пытались найти способ убедить президента США смягчить требование к Украине о принятии «мирного плана». «Пора бы уже тем, кто шепчет Трампу, начать кричать», - заявил FT один из чиновников, осведомленных о ходе обсуждений.

Напомним, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о том, что любой план мирного урегулирования между Украиной и Россией должен: прекратить убийства, сохранив при этом суверенитет Украины; быть приемлемым как для России, так и для Украины; увеличить шансы на то, что война не возобновится.

«Любая критика рамок мирного урегулирования, над которыми работает администрация (президента США – ред.), либо неверно истолковывает эти рамки, либо искажает некоторые важные реалии на местах. Существует иллюзия, что, если мы (США – ред.) просто дадим больше денег, оружия или санкций, победа будет близка. Мир не создадут неудачливые дипломаты или политики, живущие в мире фантазий. Его могут создать умные люди, живущие в реальном мире», - сказал Вэнс.