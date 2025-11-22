USD 1.7000
EUR 1.9615
RUB 2.1291
Подписаться на уведомления
Зеленский обратился к украинцам: Страна перед тяжелым выбором
Новость дня
Зеленский обратился к украинцам: Страна перед тяжелым выбором

Румыния подняла истребители

фото; видео; обновлено 13:07
13:07 2680

Румыния поднимала пару истребителей F-16 на фоне российской атаки дронов по Одесской области сегодня ночью, 22 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны Румынии.

«Два истребителя F-16 Fighting Falcon были подняты в воздух в ночь с 21 на 22 ноября с 86-й авиабазы для мониторинга воздушной обстановки на границе с Украиной в контексте атак, совершенных Российской Федерацией вблизи речной границы с Румынией», - говорится в сообщении пресс-службы. 

Отмечается, что в 01:33 было отправлено сообщение Ro-Alert для севера уезда Тулча после усиления атак и обнаружения беспилотников в районе Измаила.

Вторжений беспилотников в воздушное пространство Румынии не зафиксировано, а самолеты F-16 Fighting Falcon вернулись на 86-ю авиабазу в Борче в 03:42.

«Мы постоянно контактируем с нашими союзниками, обмениваемся оперативной информацией в режиме реального времени и действуем решительно, чтобы гарантировать безопасность Румынии и восточного фланга НАТО», - добавили в оборонном ведомстве. 

Ранее сообщалось, что во время ночной комбинированной атаки россиян на Украину 19 ноября один беспилотник на 8 км залетел в воздушное пространство Румынии, из-за чего в воздух поднимали самолеты F-16 и Eurofighter.

* * * 11:29

Российские войска ночью атаковали ударными беспилотниками пункт пропуска «Орловка» на границе Украины с Румынией, из-за обстрела он временно не работает. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Государственной таможенной службы Украины.

«В ночь на 22 ноября … обстрелами ударных дронов повреждена инфраструктура паромного комплекса «Орловка», - отметили в Государственной таможенной службе Украины.

Сообщается, что из-за ударов международный пункт пропуска временно приостановил работу.

Взялись и за мэра Анкары
Взялись и за мэра Анкары
16:09 190
Франко-прусский союз. Не «да» или «нет». А «как» и «почем»…
Франко-прусский союз. Не «да» или «нет». А «как» и «почем»… наш комментарий
15:08 680
Зеленский согласился на план Трампа?
Зеленский согласился на план Трампа? ОБНОВЛЕНО 15:20
15:20 3870
Экс-президента Бразилии арестовали
Экс-президента Бразилии арестовали
15:17 704
Когда Мухаммед бин Салман даст приказ ударить по Израилю?
Когда Мухаммед бин Салман даст приказ ударить по Израилю? горячая тема
14:43 1654
Последняя партия президента Зеленского
Последняя партия президента Зеленского наша аналитика
21 ноября 2025, 20:43 8401
Американский генерал в Киеве: «Нужно покончить с этим дерьмом»
Американский генерал в Киеве: «Нужно покончить с этим дерьмом» обновлено 13:06
13:06 6091
Иран отомстил: удар по дому экс-директора «Моссада»
Иран отомстил: удар по дому экс-директора «Моссада» сенсационные факты
21 ноября 2025, 20:24 9649
Китай готов воевать с японцами
Китай готов воевать с японцами
14:23 1033
Лукашенко помиловал 31 украинца
Лукашенко помиловал 31 украинца
13:25 1312
Модель дисперсии спортивных результатов
Модель дисперсии спортивных результатов
13:16 756

ЭТО ВАЖНО

Взялись и за мэра Анкары
Взялись и за мэра Анкары
16:09 190
Франко-прусский союз. Не «да» или «нет». А «как» и «почем»…
Франко-прусский союз. Не «да» или «нет». А «как» и «почем»… наш комментарий
15:08 680
Зеленский согласился на план Трампа?
Зеленский согласился на план Трампа? ОБНОВЛЕНО 15:20
15:20 3870
Экс-президента Бразилии арестовали
Экс-президента Бразилии арестовали
15:17 704
Когда Мухаммед бин Салман даст приказ ударить по Израилю?
Когда Мухаммед бин Салман даст приказ ударить по Израилю? горячая тема
14:43 1654
Последняя партия президента Зеленского
Последняя партия президента Зеленского наша аналитика
21 ноября 2025, 20:43 8401
Американский генерал в Киеве: «Нужно покончить с этим дерьмом»
Американский генерал в Киеве: «Нужно покончить с этим дерьмом» обновлено 13:06
13:06 6091
Иран отомстил: удар по дому экс-директора «Моссада»
Иран отомстил: удар по дому экс-директора «Моссада» сенсационные факты
21 ноября 2025, 20:24 9649
Китай готов воевать с японцами
Китай готов воевать с японцами
14:23 1033
Лукашенко помиловал 31 украинца
Лукашенко помиловал 31 украинца
13:25 1312
Модель дисперсии спортивных результатов
Модель дисперсии спортивных результатов
13:16 756
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться