Румыния подняла истребители

Румыния поднимала пару истребителей F-16 на фоне российской атаки дронов по Одесской области сегодня ночью, 22 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны Румынии.

«Два истребителя F-16 Fighting Falcon были подняты в воздух в ночь с 21 на 22 ноября с 86-й авиабазы для мониторинга воздушной обстановки на границе с Украиной в контексте атак, совершенных Российской Федерацией вблизи речной границы с Румынией», - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что в 01:33 было отправлено сообщение Ro-Alert для севера уезда Тулча после усиления атак и обнаружения беспилотников в районе Измаила.

Вторжений беспилотников в воздушное пространство Румынии не зафиксировано, а самолеты F-16 Fighting Falcon вернулись на 86-ю авиабазу в Борче в 03:42.

«Мы постоянно контактируем с нашими союзниками, обмениваемся оперативной информацией в режиме реального времени и действуем решительно, чтобы гарантировать безопасность Румынии и восточного фланга НАТО», - добавили в оборонном ведомстве.

Ранее сообщалось, что во время ночной комбинированной атаки россиян на Украину 19 ноября один беспилотник на 8 км залетел в воздушное пространство Румынии, из-за чего в воздух поднимали самолеты F-16 и Eurofighter.