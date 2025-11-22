Зеленский согласился на план Трампа?

Офис президента Украины сообщил о начале консультаций с международными партнерами по предложенному президентом США Дональдом Трампом мирному плану. В заявлении говорится, что украинская сторона, как и было согласовано заранее, проведет переговоры по шагам, связанным с завершением войны. Президент Украины Владимир утвердил состав делегации и директивы для этих переговоров, выразив надежду на «конструктивную и максимально оперативную работу ради достижения реального мира».

В Офисе президента подчеркнули, что украинские представители будут отстаивать справедливые интересы народа и основы европейской безопасности. Также Киев выразил благодарность европейским партнерам за готовность содействовать переговорам. Директивы предусматривают возможность общения украинской делегации с представителями Российской Федерации, если они будут привлечены на определенном этапе. По сообщениям СМИ, украинские власти совместно с европейскими партнёрами намерены в ближайшие дни попытаться убедить Трампа внести изменения в предлагаемый план урегулирования. Переговоры пройдут в Швейцарии с участием украинской, американской и европейских делегаций. Как ранее отметил бывший в то время министром обороны Украины Рустем Умеров, ключевой темой обсуждения станут параметры возможного будущего мирного соглашения. Согласно указу президента Украины, делегацию на переговорах возглавит руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Решение о его назначении содержится в утвержденном Зеленским официальном составе участников переговорного процесса.

Некоторые европейские лидеры рассматривают возможность поехать в Вашингтон в конце ноября для переговоров с президентом США Дональдом Трампом по его новому плану решения конфликта в Украине. Об этом сообщает телеканал Sky News.

«Ведутся некоторые дискуссии о том, могут ли европейские лидеры, такие как (президент Франции Эммануэль – ред.) Макрон и (премьер Италии Джорджа – ред.) Мелони, отправиться в Вашингтон для переговоров с Трампом в начале следующей недели, чтобы убедить его в европейской и украинской перспективах, как это было сделано лидерами в августе прошлого года после американо-российского саммита на Аляске», — говорится в сообщении телеканала. При этом отмечается, что премьер Британии Кир Стармер на фоне обсуждений бюджета королевства не намерен ехать в Вашингтон. Ранее сообщалось, что ЕС стремится выиграть время для Украины с целью внести свои корректировки в план президента США.

* * * 13:25 Премьер-министр Польши Дональд Туск намекнул, что удивлен положениями с упоминанием его страны в «мирном плане» США из 28 пунктов, в подготовке которого Варшава не участвовала, и подчеркнул, что так же ничего не может решаться об Украине без Украины. Как сообщает «Европейская правда», сообщение по этому поводу он опубликовал в своем X.

«Все решения, касающиеся Польши, будут принимать поляки. Ничего о нас без нас. Что касается мирных усилий, все переговоры должны привлекать Украину. Ничего об Украине без Украины», – написал Туск. Первые предложения его поста, вероятно, связаны с упоминанием Польши в плане из 28 пунктов в том виде, как его слили в СМИ. В частности, это 9-й пункт о том, что в Польше «могут размещаться европейские истребители». Польша также упомянута в проекте дополнительного документа о гарантиях безопасности для Украины в связи с ее участием в «коалиции решительных».

:* * * 11:43 Чиновники Евросоюза пообещали продолжить реализацию плана по использованию замороженных российских активов для предоставления Киеву кредита в размере 140 млрд евро. Об этом пишет Financial Times.