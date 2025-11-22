Зеленский согласился на план Трампа?

Офис президента Украины сообщил о начале консультаций с международными партнерами по предложенному президентом США Дональдом Трампом мирному плану. В заявлении говорится, что украинская сторона, как и было согласовано заранее, проведет переговоры по шагам, связанным с завершением войны. Президент Украины Владимир утвердил состав делегации и директивы для этих переговоров, выразив надежду на «конструктивную и максимально оперативную работу ради достижения реального мира».
В Офисе президента подчеркнули, что украинские представители будут отстаивать справедливые интересы народа и основы европейской безопасности. Также Киев выразил благодарность европейским партнерам за готовность содействовать переговорам. Директивы предусматривают возможность общения украинской делегации с представителями Российской Федерации, если они будут привлечены на определенном этапе.
По сообщениям СМИ, украинские власти совместно с европейскими партнёрами намерены в ближайшие дни попытаться убедить Трампа внести изменения в предлагаемый план урегулирования. Переговоры пройдут в Швейцарии с участием украинской, американской и европейских делегаций. Как ранее отметил бывший в то время министром обороны Украины Рустем Умеров, ключевой темой обсуждения станут параметры возможного будущего мирного соглашения.
Согласно указу президента Украины, делегацию на переговорах возглавит руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Решение о его назначении содержится в утвержденном Зеленским официальном составе участников переговорного процесса.
Некоторые европейские лидеры рассматривают возможность поехать в Вашингтон в конце ноября для переговоров с президентом США Дональдом Трампом по его новому плану решения конфликта в Украине. Об этом сообщает телеканал Sky News.
«Ведутся некоторые дискуссии о том, могут ли европейские лидеры, такие как (президент Франции Эммануэль – ред.) Макрон и (премьер Италии Джорджа – ред.) Мелони, отправиться в Вашингтон для переговоров с Трампом в начале следующей недели, чтобы убедить его в европейской и украинской перспективах, как это было сделано лидерами в августе прошлого года после американо-российского саммита на Аляске», — говорится в сообщении телеканала.
При этом отмечается, что премьер Британии Кир Стармер на фоне обсуждений бюджета королевства не намерен ехать в Вашингтон.
Ранее сообщалось, что ЕС стремится выиграть время для Украины с целью внести свои корректировки в план президента США.
* * * 13:25
Премьер-министр Польши Дональд Туск намекнул, что удивлен положениями с упоминанием его страны в «мирном плане» США из 28 пунктов, в подготовке которого Варшава не участвовала, и подчеркнул, что так же ничего не может решаться об Украине без Украины. Как сообщает «Европейская правда», сообщение по этому поводу он опубликовал в своем X.
«Все решения, касающиеся Польши, будут принимать поляки. Ничего о нас без нас. Что касается мирных усилий, все переговоры должны привлекать Украину. Ничего об Украине без Украины», – написал Туск.
Первые предложения его поста, вероятно, связаны с упоминанием Польши в плане из 28 пунктов в том виде, как его слили в СМИ. В частности, это 9-й пункт о том, что в Польше «могут размещаться европейские истребители».
Польша также упомянута в проекте дополнительного документа о гарантиях безопасности для Украины в связи с ее участием в «коалиции решительных».
:* * * 11:43
Чиновники Евросоюза пообещали продолжить реализацию плана по использованию замороженных российских активов для предоставления Киеву кредита в размере 140 млрд евро. Об этом пишет Financial Times.
Отмечается, что это происходит, несмотря на предложения в новом «мирном плане» США для Украины, которые могут сорвать весь проект.
Брюссель надеется, что лидеры ЕС подпишут так называемый «репарационный кредит» в следующем месяце. Европейская комиссия заявила, что «продолжается интенсивная работа» над планом трансформации европейской поддержки Украины.
По мнению издания, этот план был поставлен под сомнение новой «мирной инициативой» президента США Дональда Трампа, который предлагает вложить замороженные активы в возглавляемые Штатами инвестиционные фонды в Украине и России на сумму в сотни миллиардов долларов. Это предложение напоминает попытки Вашингтона в начале этого года заставить Киев согласиться на сделку с США о добыче полезных ископаемых, которую украинские и европейские чиновники сочли крайне эксплуататорской. В этом случае США получат выгоду как за счет Европы, так и за счет Украины.
Отмечается, что «мирное предложение» США подчеркивает главенство коммерческой выгоды во внешней политике Трампа. Наиболее подробные разделы соглашения касаются возможностей восстановления и инвестиций. Там говорится: «100 млрд долларов замороженных российских активов будут инвестированы в возглавляемые США усилия по восстановлению и инвестированию в Украину. США получат 50% прибыли от этого предприятия».
Издание пишет, что перспектива перенаправления средств, предназначенных для Украины, на американский коммерческий проект была бы неприятна для европейских столиц. Что еще хуже, в проекте соглашения говорится, что Европа «добавит» еще 100 млрд долларов «для увеличения объема инвестиций, доступных для восстановления Украины». Остальная часть замороженного российского фонда будет инвестирована в отдельный американо-российский инвестиционный инструмент.
Два европейских чиновника заявили, что раздел «мирного соглашения», касающийся замороженных активов, является одним из самых тревожных, поскольку он подразумевает полномочия по управлению активами, которые в основном заблокированы в европейских финансовых институтах. Один чиновник сказал, что текст был составлен практически как «преднамеренная провокация».
Важно, что достижение 100 млрд долларов в фонде реконструкции США и Украины потребует поддержки со стороны ЕС, который владеет большей частью средств.
Европейцам необходимо будет согласиться отказаться от российских денежных средств, находящихся в их юрисдикциях, в пользу США и России - что, по словам чиновников и дипломатов ЕС, немыслимо. Но если бы Москва заявила, что репарационный кредит ЕС подорвет «мирный план» Трампа, европейские столицы, вероятно, подверглись бы сильному давлению со стороны США, вынуждающему их изменить курс.
Отмечается, что идея репарационного кредита с использованием российских активов остается предпочтительным вариантом для большинства стран ЕС, поскольку это будет наименее затратный способ финансирования Украины в течение следующих двух лет.