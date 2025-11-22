Шольц рассказал о тайной сделке, которую предлагал Трампу и Байдену

Бывший канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что в 2020 году, будучи тогда министром финансов, предлагал Вашингтону снять санкции с «Северного потока-2» в обмен на постройку терминалов для американского СПГ. Об этом сообщает газета Ostsee-Zeitung.

«Письмо действительно существует», — сказал он на заседании комиссии в Шверине по расследованию деятельности фонда в поддержку газопровода.

По словам Шольца, задолго до этого он выступал за строительство терминалов для сжиженного природного газа для обеспечения энергетической безопасности. Однако США не отступили от своих санкционных угроз.

Об этом предложении в июне 2024 года сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на внутренние документы Министерства экономики. По данным издания, вместе с Шольцем сделку продвигали президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер и премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг. Все трое, как писала Handelsblatt, выступают ярыми сторонниками Украины, «но всего несколько лет назад продвигали проект, диаметрально противоположный интересам безопасности этой страны».

Шольц, Штайнмайер и Швезиг пытались уговорить администрацию американского президента Дональда Трампа не вводить санкции против «Северного потока-2». Особое внимание они уделяли тогдашнему министру финансов Стивену Мнучину. Летом 2020 года Шольц предложил США вложить €1 млрд в СПГ-терминалы в Германии, если те снимут санкции. Но Белый дом не согласился.

Трамп был против проекта, но Байден, хотя и критиковал его, пошел на уступки Германии. Однако 23 февраля 2022 года, на фоне событий в Украине, Байден ввел санкции против оператора «Северного потока-2» и его директора. К тому моменту трубопровод уже построили, но сертификацию приостановили.

В сентябре 2022 года «Северный поток» и «Северный поток-2» были взорваны. Из четырех ниток обоих уцелела одна. Президент России Владимир Путин допускал участие США в диверсии на газопроводах. Вашингтон отвергал эти обвинения.