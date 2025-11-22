«Азеришыг» обновляет электросеть Агдама

ПО «Азеришыг» осуществляет модернизацию электрохозяйства в Агдаме. В соответствии с поручениями президента Ильхама Алиева в ряде сел и поселков района обновляется электрическая сеть, а также созданы новые центры мощности в городской зоне.

Для жителей, переселившихся в села Хыдырлы, Сарыджалы и Кенгерли, проложены подземные линии 0,4 кВ и самонесущие изолированные провода (СИП-3) напряжением 35 кВ, а в трех селах установлено в общей сложности 30 современных трансформаторных подстанций (ТП). Населенные пункты оснащены современными счетчиками типа SMS.

Завершено строительство 35-кВ кабельно-воздушной линии до сел Баш Гярвенд, Гюллюджа, Сума и Нямирли, установлены распределительные устройства (РУ). В ближайшие дни начнутся работы в направлении Эйвазханбейли.

«Азеришыг» продолжает капитальный ремонт, восстановление и модернизацию в регионах страны, направленные на обеспечение абонентов стабильным и бесперебойным электроснабжением и минимизацию потерь электроэнергии.