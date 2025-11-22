Лукашенко помиловал 31 украинца

Президент Беларуси Александр Лукашенко помиловал 31 гражданина Украины. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.

Она уточнила, что решение принято в рамках достигнутых договоренностей между президентами США и Беларуси Дональдом Трампом и Александром Лукашенко по просьбе украинской стороны.

По словам Эйсмонт, помилование стало «шагом в направлении создания условий для урегулирования вооруженного конфликта в соседнем государстве».

Пресс-секретарь добавила, что в настоящий момент проходит передача освобожденных граждан украинской стороне.

До этого Лукашенко заявил, что Беларусь готова обсуждать с Евросоюзом и США договоренности в рамках глобальных сделок.