МИД Чили направил ноту протеста США

Чилийское внешнеполитическое ведомство вручило ноту протеста посольству США из-за слов нового главы дипмиссии Брендона Джадда, передает ТАСС.
Глава МИД Чили Альберто ван Клаверен назвал высказывания американского дипломата неуместными и неудачными, подчеркнув вмешательство во внутренние дела страны.
Джадд прибыл в Чили менее двух недель назад. На своей первой пресс-конференции он комментировал будущий второй тур президентских выборов, отметив, что США намерены сотрудничать с любым избранным правительством, однако работать с идеологически более близкой администрацией будет проще, что и стало причиной претензий со стороны чилийской дипломатии.