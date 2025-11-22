USD 1.7000
Зеленский обратился к украинцам: Страна перед тяжелым выбором
Зеленский обратился к украинцам: Страна перед тяжелым выбором

Завтра будет тепло

13:48

23 ноября в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Ночью и утром в некоторых местах ожидается туман, будет преобладать умеренный юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 10-14°, днем - 16-20° тепла. Атмосферное давление составит 767 мм ртутного столба, относительная влажность ночью - 80-85%, днем - 60-70%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. В некоторых местах ожидается туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 4-9°, днем - 17-21° тепла, в горах ночью - 1-6°, днем - 12-17° тепла.

Взялись и за мэра Анкары
Взялись и за мэра Анкары
16:09 200
Франко-прусский союз. Не «да» или «нет». А «как» и «почем»…
Франко-прусский союз. Не «да» или «нет». А «как» и «почем»… наш комментарий
15:08 681
Зеленский согласился на план Трампа?
Зеленский согласился на план Трампа? ОБНОВЛЕНО 15:20
15:20 3880
Экс-президента Бразилии арестовали
Экс-президента Бразилии арестовали
15:17 706
Когда Мухаммед бин Салман даст приказ ударить по Израилю?
Когда Мухаммед бин Салман даст приказ ударить по Израилю? горячая тема
14:43 1663
Последняя партия президента Зеленского
Последняя партия президента Зеленского наша аналитика
21 ноября 2025, 20:43 8402
Американский генерал в Киеве: «Нужно покончить с этим дерьмом»
Американский генерал в Киеве: «Нужно покончить с этим дерьмом» обновлено 13:06
13:06 6096
Иран отомстил: удар по дому экс-директора «Моссада»
Иран отомстил: удар по дому экс-директора «Моссада» сенсационные факты
21 ноября 2025, 20:24 9649
Китай готов воевать с японцами
Китай готов воевать с японцами
14:23 1036
Лукашенко помиловал 31 украинца
Лукашенко помиловал 31 украинца
13:25 1313
Модель дисперсии спортивных результатов
Модель дисперсии спортивных результатов
13:16 758

