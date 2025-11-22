Завтра будет тепло

23 ноября в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.
Ночью и утром в некоторых местах ожидается туман, будет преобладать умеренный юго-восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит 10-14°, днем - 16-20° тепла. Атмосферное давление составит 767 мм ртутного столба, относительная влажность ночью - 80-85%, днем - 60-70%.
В районах Азербайджана преимущественно без осадков. В некоторых местах ожидается туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит 4-9°, днем - 17-21° тепла, в горах ночью - 1-6°, днем - 12-17° тепла.