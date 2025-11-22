В Газе ищут останки израильских заложников

На сегодняшний день в Газе удерживают останки трех заложников. Их имена: Ран Гуэли (старшина спецназа ЯСАМ, отражал нападение террористов в Алумим), Дрор Ор (из Беэри), Судтхисак Ринтхалак (гражданин Таиланда, похищен из Беэри), пишут израильские СМИ.

Как сообщает «Аш-Шарк аль-Аусат», члены «Бригад Изаддина аль-Касама», боевого крыла ХАМАС, в сопровождении инженерной техники и группы сотрудников Красного Креста ищут останки одного из похищенных в районе Аз-Зайтун на юге Газы. Источники в ХАМАСе пожаловались посредникам на то, что «Израиль пытался убить командира, ответственного за поиски останков в районе Аз-Зайтун».

В то же время боевики «Бригад аль-Кудс» вместе с группой египетских рабочих и двумя единицами тяжелой техники ищут тело еще одного похищенного в районе севернее лагеря Нусейрат.

Местонахождение третьего тела пока не установлено. Предположительно, останки могут находиться на севере сектора Газа, в районе, разрушенном в ходе войны, где проводились масштабные операции по зачистке территории от террористов.

13 октября ХАМАС освободил 20 заложников, остававшихся в живых. Судя по имеющимся данным, других живых заложников в Газе нет.