USD 1.7000
EUR 1.9615
RUB 2.1291
Подписаться на уведомления
Зеленский обратился к украинцам: Страна перед тяжелым выбором
Новость дня
Зеленский обратился к украинцам: Страна перед тяжелым выбором

В Газе ищут останки израильских заложников

14:14 424

В секторе Газа возобновились поиски останков погибших заложников.

На сегодняшний день в Газе удерживают останки трех заложников. Их имена: Ран Гуэли (старшина спецназа ЯСАМ, отражал нападение террористов в Алумим), Дрор Ор (из Беэри), Судтхисак Ринтхалак (гражданин Таиланда, похищен из Беэри), пишут израильские СМИ.

Как сообщает «Аш-Шарк аль-Аусат», члены «Бригад Изаддина аль-Касама», боевого крыла ХАМАС, в сопровождении инженерной техники и группы сотрудников Красного Креста ищут останки одного из похищенных в районе Аз-Зайтун на юге Газы. Источники в ХАМАСе пожаловались посредникам на то, что «Израиль пытался убить командира, ответственного за поиски останков в районе Аз-Зайтун».

В то же время боевики «Бригад аль-Кудс» вместе с группой египетских рабочих и двумя единицами тяжелой техники ищут тело еще одного похищенного в районе севернее лагеря Нусейрат.

Местонахождение третьего тела пока не установлено. Предположительно, останки могут находиться на севере сектора Газа, в районе, разрушенном в ходе войны, где проводились масштабные операции по зачистке территории от террористов. 

13 октября ХАМАС освободил 20 заложников, остававшихся в живых. Судя по имеющимся данным, других живых заложников в Газе нет.

Взялись и за мэра Анкары
Взялись и за мэра Анкары
16:09 202
Франко-прусский союз. Не «да» или «нет». А «как» и «почем»…
Франко-прусский союз. Не «да» или «нет». А «как» и «почем»… наш комментарий
15:08 681
Зеленский согласился на план Трампа?
Зеленский согласился на план Трампа? ОБНОВЛЕНО 15:20
15:20 3881
Экс-президента Бразилии арестовали
Экс-президента Бразилии арестовали
15:17 707
Когда Мухаммед бин Салман даст приказ ударить по Израилю?
Когда Мухаммед бин Салман даст приказ ударить по Израилю? горячая тема
14:43 1666
Последняя партия президента Зеленского
Последняя партия президента Зеленского наша аналитика
21 ноября 2025, 20:43 8402
Американский генерал в Киеве: «Нужно покончить с этим дерьмом»
Американский генерал в Киеве: «Нужно покончить с этим дерьмом» обновлено 13:06
13:06 6098
Иран отомстил: удар по дому экс-директора «Моссада»
Иран отомстил: удар по дому экс-директора «Моссада» сенсационные факты
21 ноября 2025, 20:24 9649
Китай готов воевать с японцами
Китай готов воевать с японцами
14:23 1036
Лукашенко помиловал 31 украинца
Лукашенко помиловал 31 украинца
13:25 1313
Модель дисперсии спортивных результатов
Модель дисперсии спортивных результатов
13:16 759

ЭТО ВАЖНО

Взялись и за мэра Анкары
Взялись и за мэра Анкары
16:09 202
Франко-прусский союз. Не «да» или «нет». А «как» и «почем»…
Франко-прусский союз. Не «да» или «нет». А «как» и «почем»… наш комментарий
15:08 681
Зеленский согласился на план Трампа?
Зеленский согласился на план Трампа? ОБНОВЛЕНО 15:20
15:20 3881
Экс-президента Бразилии арестовали
Экс-президента Бразилии арестовали
15:17 707
Когда Мухаммед бин Салман даст приказ ударить по Израилю?
Когда Мухаммед бин Салман даст приказ ударить по Израилю? горячая тема
14:43 1666
Последняя партия президента Зеленского
Последняя партия президента Зеленского наша аналитика
21 ноября 2025, 20:43 8402
Американский генерал в Киеве: «Нужно покончить с этим дерьмом»
Американский генерал в Киеве: «Нужно покончить с этим дерьмом» обновлено 13:06
13:06 6098
Иран отомстил: удар по дому экс-директора «Моссада»
Иран отомстил: удар по дому экс-директора «Моссада» сенсационные факты
21 ноября 2025, 20:24 9649
Китай готов воевать с японцами
Китай готов воевать с японцами
14:23 1036
Лукашенко помиловал 31 украинца
Лукашенко помиловал 31 украинца
13:25 1313
Модель дисперсии спортивных результатов
Модель дисперсии спортивных результатов
13:16 759
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться