USD 1.7000
EUR 1.9615
RUB 2.1291
Подписаться на уведомления
Зеленский обратился к украинцам: Страна перед тяжелым выбором
Новость дня
Зеленский обратился к украинцам: Страна перед тяжелым выбором

Китай готов воевать с японцами

14:23 1036

Постоянный представитель КНР при ООН Фу Цун направил письмо генеральному секретарю организации Антониу Гутерришу, в котором заявил, что Пекин воспользуется правом на самооборону, если Япония попытается осуществить вооруженное вмешательство в ситуацию в Тайваньском проливе. Об этом сообщило агентство Xinhua.

«Если Япония посмеет попытаться осуществить вооруженное вмешательство в ситуацию в Тайваньском проливе, это будет актом агрессии. Китай решительно воспользуется своим правом на самооборону в соответствии с Уставом ООН и будет твердо защищать свой суверенитет», - говорится в письме.

В послании подчеркивается, что недавние высказывания премьер-министра Японии Санаэ Такаити стали «первым случаем с момента поражения Японии в 1945 году», когда японский лидер официально увязал «чрезвычайную ситуацию на Тайване» с безопасностью самой Японии и правом на коллективную самооборону. По словам дипломата, это также первый случай, когда Токио «выразил амбиции военного вмешательства» и фактически «выступил с угрозой применения силы против Китая».

Фу Цун назвал заявления Такаити «чрезвычайно опасными», «грубым нарушением международного права» и «открытой провокацией» против 1,4 млрд китайцев и народов Азии, пострадавших от японской агрессии.

Письмо будет распространено в качестве официального документа Генеральной Ассамблеи ООН. 

Обострение отношений Японии и Китая началось после того, как Такаити в ходе дебатов в парламенте заявила, что возможный военный кризис у Тайваня будет представлять «экзистенциальную угрозу», которая способна вынудить Японию воспользоваться «правом на коллективную самооборону». Это вызвало резкое недовольство Пекина, который сделал Токио серьезное представление.

Генеральный консул КНР в Осаке Сюэ Цзянь в соцсети X пригрозил «отрубить голову» японскому премьеру, однако в дальнейшем эта запись была удалена. Позднее МИД Китая предостерег соотечественников от поездок в Японию.

Взялись и за мэра Анкары
Взялись и за мэра Анкары
16:09 204
Франко-прусский союз. Не «да» или «нет». А «как» и «почем»…
Франко-прусский союз. Не «да» или «нет». А «как» и «почем»… наш комментарий
15:08 682
Зеленский согласился на план Трампа?
Зеленский согласился на план Трампа? ОБНОВЛЕНО 15:20
15:20 3882
Экс-президента Бразилии арестовали
Экс-президента Бразилии арестовали
15:17 707
Когда Мухаммед бин Салман даст приказ ударить по Израилю?
Когда Мухаммед бин Салман даст приказ ударить по Израилю? горячая тема
14:43 1667
Последняя партия президента Зеленского
Последняя партия президента Зеленского наша аналитика
21 ноября 2025, 20:43 8403
Американский генерал в Киеве: «Нужно покончить с этим дерьмом»
Американский генерал в Киеве: «Нужно покончить с этим дерьмом» обновлено 13:06
13:06 6101
Иран отомстил: удар по дому экс-директора «Моссада»
Иран отомстил: удар по дому экс-директора «Моссада» сенсационные факты
21 ноября 2025, 20:24 9649
Китай готов воевать с японцами
Китай готов воевать с японцами
14:23 1037
Лукашенко помиловал 31 украинца
Лукашенко помиловал 31 украинца
13:25 1313
Модель дисперсии спортивных результатов
Модель дисперсии спортивных результатов
13:16 759

ЭТО ВАЖНО

Взялись и за мэра Анкары
Взялись и за мэра Анкары
16:09 204
Франко-прусский союз. Не «да» или «нет». А «как» и «почем»…
Франко-прусский союз. Не «да» или «нет». А «как» и «почем»… наш комментарий
15:08 682
Зеленский согласился на план Трампа?
Зеленский согласился на план Трампа? ОБНОВЛЕНО 15:20
15:20 3882
Экс-президента Бразилии арестовали
Экс-президента Бразилии арестовали
15:17 707
Когда Мухаммед бин Салман даст приказ ударить по Израилю?
Когда Мухаммед бин Салман даст приказ ударить по Израилю? горячая тема
14:43 1667
Последняя партия президента Зеленского
Последняя партия президента Зеленского наша аналитика
21 ноября 2025, 20:43 8403
Американский генерал в Киеве: «Нужно покончить с этим дерьмом»
Американский генерал в Киеве: «Нужно покончить с этим дерьмом» обновлено 13:06
13:06 6101
Иран отомстил: удар по дому экс-директора «Моссада»
Иран отомстил: удар по дому экс-директора «Моссада» сенсационные факты
21 ноября 2025, 20:24 9649
Китай готов воевать с японцами
Китай готов воевать с японцами
14:23 1037
Лукашенко помиловал 31 украинца
Лукашенко помиловал 31 украинца
13:25 1313
Модель дисперсии спортивных результатов
Модель дисперсии спортивных результатов
13:16 759
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться