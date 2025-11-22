Китай готов воевать с японцами

Постоянный представитель КНР при ООН Фу Цун направил письмо генеральному секретарю организации Антониу Гутерришу, в котором заявил, что Пекин воспользуется правом на самооборону, если Япония попытается осуществить вооруженное вмешательство в ситуацию в Тайваньском проливе. Об этом сообщило агентство Xinhua.

«Если Япония посмеет попытаться осуществить вооруженное вмешательство в ситуацию в Тайваньском проливе, это будет актом агрессии. Китай решительно воспользуется своим правом на самооборону в соответствии с Уставом ООН и будет твердо защищать свой суверенитет», - говорится в письме.

В послании подчеркивается, что недавние высказывания премьер-министра Японии Санаэ Такаити стали «первым случаем с момента поражения Японии в 1945 году», когда японский лидер официально увязал «чрезвычайную ситуацию на Тайване» с безопасностью самой Японии и правом на коллективную самооборону. По словам дипломата, это также первый случай, когда Токио «выразил амбиции военного вмешательства» и фактически «выступил с угрозой применения силы против Китая».

Фу Цун назвал заявления Такаити «чрезвычайно опасными», «грубым нарушением международного права» и «открытой провокацией» против 1,4 млрд китайцев и народов Азии, пострадавших от японской агрессии.

Письмо будет распространено в качестве официального документа Генеральной Ассамблеи ООН.

Обострение отношений Японии и Китая началось после того, как Такаити в ходе дебатов в парламенте заявила, что возможный военный кризис у Тайваня будет представлять «экзистенциальную угрозу», которая способна вынудить Японию воспользоваться «правом на коллективную самооборону». Это вызвало резкое недовольство Пекина, который сделал Токио серьезное представление.

Генеральный консул КНР в Осаке Сюэ Цзянь в соцсети X пригрозил «отрубить голову» японскому премьеру, однако в дальнейшем эта запись была удалена. Позднее МИД Китая предостерег соотечественников от поездок в Японию.