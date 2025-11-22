Саркози расскажет о днях в тюрьме

Бывший президент Франции Николя Саркози в следующем месяце, как ожидается, опубликует мемуары – книгу «Дневник узника», в которой описывает свои 20 дней в тюрьме Ла-Санте, сообщает The Guardian.

Выход книги анонсировали через 11 дней после его освобождения.

В изданном отрывке Саркози пишет об условиях своего заключения и постоянном шуме в тюрьме: «В тюрьме не на что смотреть и нечего делать».

Также он описывает, как непросто было выдержать пребывание в одиночной камере: «Шум, к сожалению, постоянный. Но, как и в пустыне, внутренняя жизнь укрепляется в тюрьме».

Саркози содержали в камере площадью около девяти квадратных метров с душем и туалетом. Рядом находились два охранника. По данным французского еженедельника Le Point, он почти ничего не ел, опасаясь, что еду могли испортить.

Саркози отбывал наказание после приговора о пяти годах лишения свободы за преступный сговор о получении средств на избирательную кампанию 2007 года. Он отрицает вину и оспаривает приговор, новое рассмотрение дела назначено на весну.

На слушании по увольнению он назвал заключение изнурительным: «Это кошмар». Также он заявил: «Я никогда не представлял, что в 70 лет буду в тюрьме… Это оставляет след в памяти любого заключенного».