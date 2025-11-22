USD 1.7000
EUR 1.9615
RUB 2.1291
Подписаться на уведомления
Зеленский обратился к украинцам: Страна перед тяжелым выбором
Новость дня
Зеленский обратился к украинцам: Страна перед тяжелым выбором

Саркози расскажет о днях в тюрьме

14:42 330

Бывший президент Франции Николя Саркози в следующем месяце, как ожидается, опубликует мемуары – книгу «Дневник узника», в которой описывает свои 20 дней в тюрьме Ла-Санте, сообщает The Guardian.

Выход книги анонсировали через 11 дней после его освобождения.

В изданном отрывке Саркози пишет об условиях своего заключения и постоянном шуме в тюрьме: «В тюрьме не на что смотреть и нечего делать».

Также он описывает, как непросто было выдержать пребывание в одиночной камере: «Шум, к сожалению, постоянный. Но, как и в пустыне, внутренняя жизнь укрепляется в тюрьме».

Саркози содержали в камере площадью около девяти квадратных метров с душем и туалетом. Рядом находились два охранника. По данным французского еженедельника Le Point, он почти ничего не ел, опасаясь, что еду могли испортить.

Саркози отбывал наказание после приговора о пяти годах лишения свободы за преступный сговор о получении средств на избирательную кампанию 2007 года. Он отрицает вину и оспаривает приговор, новое рассмотрение дела назначено на весну. 

На слушании по увольнению он назвал заключение изнурительным: «Это кошмар». Также он заявил: «Я никогда не представлял, что в 70 лет буду в тюрьме… Это оставляет след в памяти любого заключенного».

Взялись и за мэра Анкары
Взялись и за мэра Анкары
16:09 206
Франко-прусский союз. Не «да» или «нет». А «как» и «почем»…
Франко-прусский союз. Не «да» или «нет». А «как» и «почем»… наш комментарий
15:08 684
Зеленский согласился на план Трампа?
Зеленский согласился на план Трампа? ОБНОВЛЕНО 15:20
15:20 3884
Экс-президента Бразилии арестовали
Экс-президента Бразилии арестовали
15:17 707
Когда Мухаммед бин Салман даст приказ ударить по Израилю?
Когда Мухаммед бин Салман даст приказ ударить по Израилю? горячая тема
14:43 1669
Последняя партия президента Зеленского
Последняя партия президента Зеленского наша аналитика
21 ноября 2025, 20:43 8403
Американский генерал в Киеве: «Нужно покончить с этим дерьмом»
Американский генерал в Киеве: «Нужно покончить с этим дерьмом» обновлено 13:06
13:06 6105
Иран отомстил: удар по дому экс-директора «Моссада»
Иран отомстил: удар по дому экс-директора «Моссада» сенсационные факты
21 ноября 2025, 20:24 9649
Китай готов воевать с японцами
Китай готов воевать с японцами
14:23 1037
Лукашенко помиловал 31 украинца
Лукашенко помиловал 31 украинца
13:25 1313
Модель дисперсии спортивных результатов
Модель дисперсии спортивных результатов
13:16 760

ЭТО ВАЖНО

Взялись и за мэра Анкары
Взялись и за мэра Анкары
16:09 206
Франко-прусский союз. Не «да» или «нет». А «как» и «почем»…
Франко-прусский союз. Не «да» или «нет». А «как» и «почем»… наш комментарий
15:08 684
Зеленский согласился на план Трампа?
Зеленский согласился на план Трампа? ОБНОВЛЕНО 15:20
15:20 3884
Экс-президента Бразилии арестовали
Экс-президента Бразилии арестовали
15:17 707
Когда Мухаммед бин Салман даст приказ ударить по Израилю?
Когда Мухаммед бин Салман даст приказ ударить по Израилю? горячая тема
14:43 1669
Последняя партия президента Зеленского
Последняя партия президента Зеленского наша аналитика
21 ноября 2025, 20:43 8403
Американский генерал в Киеве: «Нужно покончить с этим дерьмом»
Американский генерал в Киеве: «Нужно покончить с этим дерьмом» обновлено 13:06
13:06 6105
Иран отомстил: удар по дому экс-директора «Моссада»
Иран отомстил: удар по дому экс-директора «Моссада» сенсационные факты
21 ноября 2025, 20:24 9649
Китай готов воевать с японцами
Китай готов воевать с японцами
14:23 1037
Лукашенко помиловал 31 украинца
Лукашенко помиловал 31 украинца
13:25 1313
Модель дисперсии спортивных результатов
Модель дисперсии спортивных результатов
13:16 760
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться