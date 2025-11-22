Франко-прусский союз. Не «да» или «нет». А «как» и «почем»…

21 ноября 2025 года в Киеве состоялась напряженная встреча между делегациями США и ЕС, тон которой участники от Европы охарактеризовали как «тошнотворный».
Этот инцидент с болезненной точностью обнажил растущие трансатлантические трещины, в которые проваливаются старые гарантии. Именно этот раздражающий гул разногласий с Вашингтоном — а не гром пушек в Донбассе — становится тем тихим мотором, что заставляет Берлин и Париж в авральном порядке искать общий язык. Война в Украине заставила Европу вспомнить забытый язык силы, и две ее сердцевины пытаются совершить, казалось бы, невозможное: построить настоящий оборонный союз. Но, как говаривал Михаил Веллер, «сила — это не то, что обладает атрибутикой силы. Сила — это то, что добивается поставленной цели».
Добиваются ли Париж и Берлин одной цели? Или их союз — это «противоречивая Европа» в ее самом ярком проявлении?
Война на восточном фланге, которую в салонах Парижа и Берлина считали реликтом, обнажила стратегическую уязвимость континента. Однако подлинным катализатором стало не предсказуемое поведение Москвы, а стратегическая неопределенность, исходящая из Вашингтона. Призрак изоляционизма, способный в любой момент перечеркнуть десятилетия трансатлантической солидарности, навис над Берлином, чья послевоенная идентичность выстроена на краеугольном камне американских гарантий, и Парижем, столетиями хранившим скепсис в отношении англосаксонской гегемонии. Внезапно выяснилось, что единственный зонтик, под которым они укрывались, может быть сложен в самый неподходящий момент.
В мире, где право сильного вновь торжествует над силой права, у Европы остается лишь два пути. Либо говорить на этом языке единым, весомым голосом, либо стать статистом, чьи реплики тонут в гуле великих держав.
Германия, травмированная историей, видит в силе инструмент сдерживания — ее стратегическая культура основана на консенсусе и процедуре. Франция, наследница имперского величия, воспринимает силу как инструмент проекции суверенной воли. Это столкновение двух вселенных: одна стремится создать «европеизированную» армию как расширенный бухгалтерский баланс, другая видит в ней рычаг глобального лидерства.
Нигде эта трещина не проявляется столь зримо, как в затянувшемся марафоне по созданию Future Combat Air System (FCAS). Этот проект — не просто спор о технологиях, а схватка за душу будущей европейской обороны. Для Франции, обладающей ядерным арсеналом, истребитель — вопрос абсолютного национального суверенитета. Для Германии — это проект европейской интеграции, где священен принцип juste retour.
К этому прибавляется суровая экономическая реальность: Берлин со здоровыми финансами может позволить себе масштабные закупки, тогда как Париж, скованный долговой удавкой, вынужден растягивать финансирование. Их объединяет понимание общей угрозы, но разделяет все — от философии силы до бюджетных циклов.
История не терпит сослагательного наклонения, но политика из него состоит. Ответ лежит не в области «да» или «нет», а в серой зоне «как?» и «почем?»
Альянс де-факто уже существует в виде рабочих групп и меморандумов. Но альянс де-юре, способный на самостоятельные решения, останется призраком, пока не разрешены фундаментальные противоречия между Парижем, Берлином и ЕС. До этого момента альянс возможен лишь в усеченном формате — не как полноценный военный союз, а как асимметричное партнерство, где Франция оставляет за собой роль стратегического мозга, а Германия платит и обеспечивает логистику.
Итог парадоксален. Процесс продолжится — ибо остановка смертельна для амбиций обеих столиц. Но финалом станет не триумфальное «европейское войско», а создание еще одного наднационального органа в Брюсселе. Их союз не состоится по французскому или немецкому сценарию. Он будет построен по казенным лекалам общеевропейской бюрократии — в этом его главная победа и окончательное поражение.
Ибо идеал всегда проигрывает в схватке с реальностью. А реальность такова, что два медведя в одной берлоге могут лишь делить пространство, но не править лесом.