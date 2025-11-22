Экс-президента Бразилии арестовали

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару, приговоренный к 27 годам колонии по делу о перевороте и обжалующий это решение, находясь под домашним арестом, был арестован. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на адвоката бразильского политика.

«Это положило конец многомесячному домашнему аресту, поскольку он подал апелляцию на обвинительный приговор Верховного суда по делу о нападках на бразильскую демократию», — заявил он.

Адвокат политика не назвал причину задержания. При этом неназванный источник рассказал журналистам, что это превентивная мера, связанная с условиями его домашнего ареста.

12 сентября Верховный федеральный суд Бразилии приговорил Болсонару к 27 годам и 3 месяцам тюрьмы. Его обвиняют в заговоре с целью государственного переворота. Решение суда о признании бывшего бразильского президента виновным поддержали трое из пяти судей Верховного суда.

По версии следствия, среди заговорщиков были члены правительства Болсонару, а также представители разведки и вооруженных сил. Обвинения предъявлены 35 фигурантам.