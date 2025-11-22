USD 1.7000
EUR 1.9615
RUB 2.1291
Подписаться на уведомления
Зеленский обратился к украинцам: Страна перед тяжелым выбором
Новость дня
Зеленский обратился к украинцам: Страна перед тяжелым выбором

Экс-президента Бразилии арестовали

15:17 707

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару, приговоренный к 27 годам колонии по делу о перевороте и обжалующий это решение, находясь под домашним арестом, был арестован. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на адвоката бразильского политика.

«Это положило конец многомесячному домашнему аресту, поскольку он подал апелляцию на обвинительный приговор Верховного суда по делу о нападках на бразильскую демократию», — заявил он.

Адвокат политика не назвал причину задержания. При этом неназванный источник рассказал журналистам, что это превентивная мера, связанная с условиями его домашнего ареста.

12 сентября Верховный федеральный суд Бразилии приговорил Болсонару к 27 годам и 3 месяцам тюрьмы. Его обвиняют в заговоре с целью государственного переворота. Решение суда о признании бывшего бразильского президента виновным поддержали трое из пяти судей Верховного суда.

По версии следствия, среди заговорщиков были члены правительства Болсонару, а также представители разведки и вооруженных сил. Обвинения предъявлены 35 фигурантам.

Взялись и за мэра Анкары
Взялись и за мэра Анкары
16:09 211
Франко-прусский союз. Не «да» или «нет». А «как» и «почем»…
Франко-прусский союз. Не «да» или «нет». А «как» и «почем»… наш комментарий
15:08 687
Зеленский согласился на план Трампа?
Зеленский согласился на план Трампа? ОБНОВЛЕНО 15:20
15:20 3890
Экс-президента Бразилии арестовали
Экс-президента Бразилии арестовали
15:17 708
Когда Мухаммед бин Салман даст приказ ударить по Израилю?
Когда Мухаммед бин Салман даст приказ ударить по Израилю? горячая тема
14:43 1675
Последняя партия президента Зеленского
Последняя партия президента Зеленского наша аналитика
21 ноября 2025, 20:43 8403
Американский генерал в Киеве: «Нужно покончить с этим дерьмом»
Американский генерал в Киеве: «Нужно покончить с этим дерьмом» обновлено 13:06
13:06 6110
Иран отомстил: удар по дому экс-директора «Моссада»
Иран отомстил: удар по дому экс-директора «Моссада» сенсационные факты
21 ноября 2025, 20:24 9649
Китай готов воевать с японцами
Китай готов воевать с японцами
14:23 1038
Лукашенко помиловал 31 украинца
Лукашенко помиловал 31 украинца
13:25 1314
Модель дисперсии спортивных результатов
Модель дисперсии спортивных результатов
13:16 760

ЭТО ВАЖНО

Взялись и за мэра Анкары
Взялись и за мэра Анкары
16:09 211
Франко-прусский союз. Не «да» или «нет». А «как» и «почем»…
Франко-прусский союз. Не «да» или «нет». А «как» и «почем»… наш комментарий
15:08 687
Зеленский согласился на план Трампа?
Зеленский согласился на план Трампа? ОБНОВЛЕНО 15:20
15:20 3890
Экс-президента Бразилии арестовали
Экс-президента Бразилии арестовали
15:17 708
Когда Мухаммед бин Салман даст приказ ударить по Израилю?
Когда Мухаммед бин Салман даст приказ ударить по Израилю? горячая тема
14:43 1675
Последняя партия президента Зеленского
Последняя партия президента Зеленского наша аналитика
21 ноября 2025, 20:43 8403
Американский генерал в Киеве: «Нужно покончить с этим дерьмом»
Американский генерал в Киеве: «Нужно покончить с этим дерьмом» обновлено 13:06
13:06 6110
Иран отомстил: удар по дому экс-директора «Моссада»
Иран отомстил: удар по дому экс-директора «Моссада» сенсационные факты
21 ноября 2025, 20:24 9649
Китай готов воевать с японцами
Китай готов воевать с японцами
14:23 1038
Лукашенко помиловал 31 украинца
Лукашенко помиловал 31 украинца
13:25 1314
Модель дисперсии спортивных результатов
Модель дисперсии спортивных результатов
13:16 760
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться