А хуситы угрожают Саудовской Аравии

Хуситы вновь напомнили Саудовской Аравии о цене войны. Йеменское движение «Ансар Аллах», которое из локального повстанческого формирования давно уже превратилось в регионального игрока, выступило с резким предупреждением саудовскому наследному принцу Мухаммеду бин Салману. Тон заявления «Ансар Аллах» звучал уничижительно-назидательно, а риторика — подчеркнуто демонстративно. Хуситы дали понять наследному принцу, что не позволят втянуть себя, а точнее Саудовскую Аравию, в новую операцию, которую, по их утверждениям, инициируют США и Израиль. По данным телеканала Al Jazeera, хуситский политический офис через Абдуллу аль-Наими обвинил президента Трампа в попытке втянуть бин Салмана в «опасную борьбу». Формулировка, выбранная аль-Наими, выглядит как прямой дипломатический вызов:

«Похоже, бин Салман не извлек уроков из атаки, которая длилась восемь лет и началась с операции арабо-американо-израильского альянса, в то время как у Йемена не было ни одной ракеты». Это не просто напоминание о прошлой войне, а демонстративная попытка показать, что баланс сил в регионе кардинально изменился. Вторым ударом по престижу Эр-Рияда стало утверждение аль-Наими о том, что «США бросят бин Салмана в самую гущу сражения, а затем бросят его, как бросили Биньямина Нетаньяху». Подобные сравнения не только весьма болезненны, но и тонко рассчитаны: хуситы стремятся сыграть на опасениях саудовского руководства, которое на фоне войны в секторе Газа могло убедиться в не беспредельности американской поддержки Израиля. Йеменский посыл саудитам ясен: «Не ввязывайтесь в то, что США сами не собираются доводить до конца». Параллельно представитель МИД хуситов Али аль-Кахум сделал шаг от угроз к прямому ультиматуму. Он перечислил условия, которые хуситы считают базовыми для политического урегулирования: прекращение нападений, снятие блокады, выплата компенсаций, реабилитация территорий, возвращение пленных и право Йемена управлять внутренними делами без внешнего вмешательства. Фактически это перечень условий, которые Саудовская Аравия категорически не готова принять. Но хуситам важно обозначить позицию, в соответствии с которой любой диалог может начаться только на их условиях.

Примечательно, что эти заявления последовали сразу после завершения визита Мухаммеда бин Салмана в Вашингтон, которого в Сане ждали с нескрываемой тревогой. Al Jazeera указывает, что мирные консультации по Йемену в ходе переговоров фактически провалились. В повестке обсуждений между Трампом и принцем доминировала тема морской безопасности в Красном море и в Баб-эль-Мандебском проливе — стратегическом проходе, контролируемом хуситскими ударами по международному судоходству. И тот факт, что в Вашингтоне разговоры шли не о мире, а о том, что делать, если регион погрузится в войну, является тревожным сигналом. Не менее показательно в этом плане заявление, появившееся в аккаунте посольства США в Йемене. Советник миссии США при ООН Джон Келли, отбросив дипломатические формулы, призвал к ужесточению блокады Саны и расширению ограничений на другие районы Йемена. Келли прямо связал перспективы мира с соглашениями по судоходству в Красном море и Аденском заливе. Эти слова прозвучали сразу после раунда консультаций спецпосланника ООН Генри Грундберга в Омане, целью которых было как раз возобновление йеменского политического процесса. Если сложить все элементы, складывается картина, в которой хуситы пытаются перехватить инициативу, демонстративно выставляя себя силой, готовой к войне больше, чем Эр-Рияд. Саудовская Аравия, несмотря на заявленные цели нормализации и переориентации на мегапроекты «Видение 2030», вновь оказывается втянутой в региональную динамику, которую она не контролирует. И президент Трамп, судя по риторике хуситов, рассматривается ими не как посредник, а как детонатор нового конфликта.