Российские войска продвинулись в трех областях Украины

Российские войска захватили два села в Харьковской области, а также имеют ряд продвижений. Об этом сообщили аналитики украинского аналитического мониторингового проекта DeepState.

По их данным, российская армия взяла под контроль населенные пункты Отрадное и Бологовка на Харьковщине. Кроме того, ВС РФ продвинулись вблизи четырех сел в трех областях.

Как утверждают аналитики, российская армия прошла вперед вблизи поселка Двуречанское в Харьсковской области, села Красный Лиман в Донецкой области и сел Зеленый Гай и Высокое Запорожской области.

Как сообщал УНИАН, россияне совершили несколько «накатов» в Запорожской области. Аналитики DeepState накануне рассказали, что российские танк и БТР совершили попытку прорыва на Новоданиловку. БТР даже смог доехать до населенного пункта, высадить десант, но при возвращении его догнали украинские пилоты дронов к северу от Роботино. Также, по их данным, была попытка в количестве двух ББМ и танка прорваться в Малую Токмачку из Новопокровки, но их также встретили огнем украинские бойцы.