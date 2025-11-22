USD 1.7000
EUR 1.9615
RUB 2.1291
Подписаться на уведомления
Зеленский обратился к украинцам: Страна перед тяжелым выбором
Новость дня
Зеленский обратился к украинцам: Страна перед тяжелым выбором

Исмаилов ехал в машине с 10 кг марихуаны

15:50 356

В Баку у ранее судимого мужчины обнаружили крупную партию наркотиков.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел, в ходе операции, проведенной в Ясамальском районе столицы, был задержан Васиф Исмаилов, 1991 года рождения.

При осмотре автомобиля, в котором он находился в качестве пассажира, полицейские обнаружили 10 кг 65 г марихуаны. Исмаилов признал, что приобрел наркотики у гражданина Ирана, личность которого устанавливается, и намеревался сбыть их, разделив на части.

По факту возбуждено уголовное дело.

Взялись и за мэра Анкары
Взялись и за мэра Анкары
16:09 220
Франко-прусский союз. Не «да» или «нет». А «как» и «почем»…
Франко-прусский союз. Не «да» или «нет». А «как» и «почем»… наш комментарий
15:08 690
Зеленский согласился на план Трампа?
Зеленский согласился на план Трампа? ОБНОВЛЕНО 15:20
15:20 3895
Экс-президента Бразилии арестовали
Экс-президента Бразилии арестовали
15:17 710
Когда Мухаммед бин Салман даст приказ ударить по Израилю?
Когда Мухаммед бин Салман даст приказ ударить по Израилю? горячая тема
14:43 1677
Последняя партия президента Зеленского
Последняя партия президента Зеленского наша аналитика
21 ноября 2025, 20:43 8405
Американский генерал в Киеве: «Нужно покончить с этим дерьмом»
Американский генерал в Киеве: «Нужно покончить с этим дерьмом» обновлено 13:06
13:06 6112
Иран отомстил: удар по дому экс-директора «Моссада»
Иран отомстил: удар по дому экс-директора «Моссада» сенсационные факты
21 ноября 2025, 20:24 9651
Китай готов воевать с японцами
Китай готов воевать с японцами
14:23 1040
Лукашенко помиловал 31 украинца
Лукашенко помиловал 31 украинца
13:25 1314
Модель дисперсии спортивных результатов
Модель дисперсии спортивных результатов
13:16 760

ЭТО ВАЖНО

Взялись и за мэра Анкары
Взялись и за мэра Анкары
16:09 220
Франко-прусский союз. Не «да» или «нет». А «как» и «почем»…
Франко-прусский союз. Не «да» или «нет». А «как» и «почем»… наш комментарий
15:08 690
Зеленский согласился на план Трампа?
Зеленский согласился на план Трампа? ОБНОВЛЕНО 15:20
15:20 3895
Экс-президента Бразилии арестовали
Экс-президента Бразилии арестовали
15:17 710
Когда Мухаммед бин Салман даст приказ ударить по Израилю?
Когда Мухаммед бин Салман даст приказ ударить по Израилю? горячая тема
14:43 1677
Последняя партия президента Зеленского
Последняя партия президента Зеленского наша аналитика
21 ноября 2025, 20:43 8405
Американский генерал в Киеве: «Нужно покончить с этим дерьмом»
Американский генерал в Киеве: «Нужно покончить с этим дерьмом» обновлено 13:06
13:06 6112
Иран отомстил: удар по дому экс-директора «Моссада»
Иран отомстил: удар по дому экс-директора «Моссада» сенсационные факты
21 ноября 2025, 20:24 9651
Китай готов воевать с японцами
Китай готов воевать с японцами
14:23 1040
Лукашенко помиловал 31 украинца
Лукашенко помиловал 31 украинца
13:25 1314
Модель дисперсии спортивных результатов
Модель дисперсии спортивных результатов
13:16 760
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться