USD 1.7000
EUR 1.9615
RUB 2.1291
Зеленский обратился к украинцам: Страна перед тяжелым выбором
Зеленский обратился к украинцам: Страна перед тяжелым выбором

Взялись и за мэра Анкары

16:09

Министерство внутренних дел Турции разрешило проведение расследования в отношении мэра Анкары, представителя Республиканской народной партии (CHP) Мансура Яваша, а также генерального секретаря мэрии Рафика Узуноглу. Проверка инициирована по обвинениям в «злоупотреблении должностными полномочиями» и «невыполнении обязанностей по надзору» при расходовании средств, выделенных на организацию концертных мероприятий.

Расследование основано на материалах прокуратуры Анкары, которая установила, что в ходе закупок услуг для организации 32 концертов государству был нанесён ущерб более чем на 3,5 млн долларов. Согласно судебному решению, по этому делу уже арестованы пять человек, обвиняемых в незаконном присвоении бюджетных средств и подделке тендерной документации государственных учреждений.

Расследование в отношении Яваша стало очередным эпизодом в серии уголовных и административных процессов, затрагивающих оппозиционных политиков в Турции. Ранее мэр Стамбула Экрем Имамоглу (CHP) стал фигурантом нескольких дел, включая обвинения в «оскорблении членов Высшего избирательного совета» после отмены результатов муниципальных выборов 2019 года. В 2022 году суд приговорил его к лишению свободы условно и политическому запрету, однако решение было обжаловано и окончательно не вступило в силу. Вокруг процессов по Имамоглу продолжаются споры, а сторонники CHP называют их политически мотивированными.

