Полуфинал ЧМ: Азербайджан против Казахстана

Ни в одной из партий победитель выявлен не был. Финалист определится на тай-брейке.

Второй матч также завершился вничью - 2:2.

Сегодня в Линаресе проходят полуфиналы женского командного чемпионата мира по шахматам.

Сборная Азербайджана играет с Казахстаном. Первый матч завершился со счетом 2:2. Все партии завершились вничью.

Чуть позже начнется второй матч.

Составы команд

Азербайджан - Казахстан

Ульвия Фаталиева - Меруерт Камалиденова

Говхяр Бейдуллаева - Ксения Балабаева

Ханым Баладжаева - Зарина Нургалиева

Гюльнар Мамедова - Эльназ Калиахмет.

На групповой стадии Азербайджан Казахстану уступил - 1,5:2,5.

Наша команда вышла из группы с 4-го места и в четвертьфинале обыграла лучшую команду другой группы - Грузию - 2:2, 2,5:1,5.

Во втором полуфинале сборная России, выступающая под флагом ФИДЕ, в первом матче обыграла Китай - 2,5:1,5.