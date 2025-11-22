Полуфинал ЧМ: Азербайджан против Казахстана

Второй матч также завершился вничью - 2:2.
Ни в одной из партий победитель выявлен не был. Финалист определится на тай-брейке.
*** 19:51
Сегодня в Линаресе проходят полуфиналы женского командного чемпионата мира по шахматам.
Сборная Азербайджана играет с Казахстаном. Первый матч завершился со счетом 2:2. Все партии завершились вничью.
Чуть позже начнется второй матч.
Составы команд
Азербайджан - Казахстан
Ульвия Фаталиева - Меруерт Камалиденова
Говхяр Бейдуллаева - Ксения Балабаева
Ханым Баладжаева - Зарина Нургалиева
Гюльнар Мамедова - Эльназ Калиахмет.
На групповой стадии Азербайджан Казахстану уступил - 1,5:2,5.
Наша команда вышла из группы с 4-го места и в четвертьфинале обыграла лучшую команду другой группы - Грузию - 2:2, 2,5:1,5.
Во втором полуфинале сборная России, выступающая под флагом ФИДЕ, в первом матче обыграла Китай - 2,5:1,5.