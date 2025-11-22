USD 1.7000
Зеленский обратился к украинцам: Страна перед тяжелым выбором
Зеленский обратился к украинцам: Страна перед тяжелым выбором

Полуфинал ЧМ: Азербайджан против Казахстана

Пока ничья; обновлено 23:21
22 ноября 2025, 23:21 2438

Второй матч также завершился вничью - 2:2.

Ни в одной из партий победитель выявлен не был. Финалист определится на тай-брейке.

*** 19:51

Сегодня в Линаресе проходят полуфиналы женского командного чемпионата мира по шахматам.

Сборная Азербайджана играет с Казахстаном. Первый матч завершился со счетом 2:2. Все партии завершились вничью.

Чуть позже начнется второй матч. 

Составы команд

Азербайджан - Казахстан

Ульвия Фаталиева - Меруерт Камалиденова

Говхяр Бейдуллаева - Ксения Балабаева

Ханым Баладжаева - Зарина Нургалиева

Гюльнар Мамедова - Эльназ Калиахмет.

На групповой стадии Азербайджан Казахстану уступил - 1,5:2,5.

Наша команда вышла из группы с 4-го места и в четвертьфинале обыграла лучшую команду другой группы - Грузию - 2:2, 2,5:1,5.

Во втором полуфинале сборная России, выступающая под флагом ФИДЕ, в первом матче обыграла Китай - 2,5:1,5.

