Зеленский обратился к украинцам: Страна перед тяжелым выбором
Зеленский обратился к украинцам: Страна перед тяжелым выбором

ЦАХАЛ ликвидировал пятерых высокопоставленных представителей ХАМАС

обновлено 20:56
22 ноября 2025, 20:56

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила пятерых высокопоставленных членов ХАМАС в секторе Газа в ответ на нарушение режима прекращения огня боевиками. С таким заявлением выступил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

"Сегодня (22 ноября) движение ХАМАС вновь нарушило режим прекращения огня, отправив террориста на контролируемую Израилем территорию для нападения на солдат ЦАХАЛ. В ответ Израиль уничтожил пятерых высокопоставленных террористов ХАМАС", - заявил Нетаньяху.

"Израиль полностью соблюдает режим прекращения огня, а ХАМАС - нет", - добавил он. Высказывания премьера распространила его канцелярия.

По словам Нетаньяху, "в течение всего периода прекращения огня десятки террористов ХАМАС пересекли линию израильских позиций, чтобы атаковать израильские войска".

"Мы вновь призываем посредников настоять на том, чтобы ХАМАС выполнил свою часть соглашения о прекращении огня и план президента [США Дональда] Трампа из 20 пунктов", - продолжил он, указав, что движение ХАМАС "должно немедленно вернуть останки трех погибших заложников, завершить процесс собственного разоружения и обеспечить полную демилитаризацию сектора Газа".

*** 20:06

Палестинское радикальное движение ХАМАС уведомило США, что соглашение о прекращении огня в секторе Газа истекло и что бойцы организации готовы к военным действиям. Об этом со ссылкой на источники сообщил телеканал Al Hadath.

По их информации, ХАМАС сообщил спецпосланнику президента США Стивену Уиткоффу и зятю американского лидера Дональда Трампа Джареду Кушнеру, что "соглашение истекло, и движение готово к бою", поскольку Израиль продолжает нарушать режим прекращения огня в палестинском анклаве. Радикалы "информировали Уиткоффа о том, что прекращение огня должно быть взаимным" и что "Газа не станет Ливаном".

Ранее ХАМАС призвал посредников срочно вмешаться и оказать давление на Израиль, чтобы немедленно прекратить его нарушения соглашения. Палестинская группировка также потребовала от США принудить власти еврейского государства соблюдать их обязательства в рамках договора.

20 ноября ХАМАС обвинил Израиль в увеличении площади подконтрольной ему части сектора Газа за пределами "желтой линии". Согласно утверждениям движения, израильские военные отодвинули линию разграничения на 300 м в районе Эш-Шуджаия на востоке города Газа.

9 октября Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного Трампом. Режим прекращения огня в Газе вступил в силу 10 октября. Израильские войска в соответствии с соглашением отошли из центральных районов анклава на так называемую "желтую линию", при этом сохранив под своим контролем более 50% территории сектора.

