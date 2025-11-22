Азербайджан сократил импорт лекарств

За январь–октябрь 2025 года Азербайджан импортировал фармацевтическую продукцию на 424,755 млн долларов США. По данным Государственного таможенного комитета, это на 1,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

В указанный период страна экспортировала фармацевтическую продукцию на сумму 2,217 млн долларов, что на 13,3% меньше, чем годом ранее.

Доля фармацевтического импорта составила 2,21% от общего объема импорта, тогда как доля экспорта - 0,01% в общей структуре экспорта Азербайджана.