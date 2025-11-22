Израиль готовится к двум войнам: с Ираном и Ливаном

Спустя месяц после подписания соглашения о прекращении огня в Газе план президента Трампа по завершению конфликта в секторе зашел в тупик. Разделительная «желтая линия», которая изначально задумывалась как временная разметка, грозит превратиться в «Берлинскую стену Газы»: по одну сторону — США и их союзники с планами построить «Ривьеру», по другую — руины, палестинцы и ХАМАС. На минувшей неделе представители оборонного ведомства Израиля с удивлением получили из Вашингтона требование разрешить строительство «Новой Газы», которое одобрил премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Цель — восстановление городов на территории, контролируемой ЦАХАЛ, к востоку от «желтой линии», куда армия отошла после вступления в силу соглашения о прекращении огня. Первым этапом плана «Новая Газа» должно стать восстановление Рафаха — города, разрушенного ЦАХАЛ во время войны. На втором этапе предполагается восстановление других населенных пунктов к востоку от «желтой линии», включая север сектора. После завершения работ в каждом районе, который будет отстроен компаниями из стран-посредников, Израиль выведет оттуда войска, а «желтая линия» фактически разрежет сектор, разделив его на восточную «Новую Газу» и западную «Старую Газу», где около двух миллионов человек по-прежнему живут под властью ХАМАС, укрепляющего свое безраздельное господство. О перспективах появления «Берлинской стены Газы» haqqin.az побеседовал с израильским политологом Михаилом Гуревичем.

- Почему план Трампа по Газе оказался в тупике? - Пока по факту не завершен даже первый этап плана Трампа, согласно которому ХАМАС должен был в течение 72 часов выдать Израилю всех заложников — живых и мертвых. Но до сих пор у ХАМАС остаются в плену тела трех заложников: двух израильтян и одного тайского рабочего. Так что формально первый этап все еще не закрыт. ХАМАС пытается тянуть время, неслучайно отведенные 72 часа растянулись на месяц. Боевики выдают заложников с периодичностью один человек в 1-2 дня. Поэтому Израиль номинально продолжает ждать эти самые 72 часа. Что же касается «Берлинской стены Газы», то действительно существует «желтая линия», разделяющая по периметру сектор на северную и южную части. Зона, контролируемая ХАМАС, составляет около 47 процентов территории, примерно 120 квадратных километров. Там ХАМАС устраивает публичные казни, и с гуманитарной точки зрения ситуация там крайне тяжелая. Есть несколько серьезных проблем. Во-первых, страны, готовые участвовать в гуманитарном корпусе, хотят, чтобы их миссия получила мандат ООН. Но если он будет аналогичен тому, который имеют миротворческие силы ООН на юге Ливана, то у миссии не будет никаких реальных полномочий, кроме функции наблюдения. Такие силы в Газе смогут лишь фиксировать нарушения, отправлять отчеты наверх, но не будут иметь возможности пресекать эти нарушения. Американцев такой вариант не устраивает, они считают его профанацией в чистом виде. Есть и другой вариант — по образцу Гаити, где размещены полицейские силы ООН, наделенные правом пресекать нарушения. В целом США склоняются именно к этой концепции. Вашингтон внес в ООН свою резолюцию о вводе в Газу войск. Одновременно Российская Федерация представила альтернативный проект, который не предполагает разоружения ХАМАС, но включает создание палестинского государства, что абсолютно неприемлемо для Израиля и США. Судя по заявлениям арабских стран, объединившихся вокруг плана Трампа, российская резолюция неприемлема и для многих государств Ближнего Востока. Вряд ли Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты готовы инвестировать в Газу, если ХАМАС останется у власти. В случае принятия Советом Безопасности ООН американской резолюции возникнет следующий вопрос: какие именно государства войдут в гуманитарный корпус по Газе? Здесь уже просматриваются противоречия, прежде всего, связанные с участием Турции. Израиль категорически против присутствия турецких сил в секторе, да и Египет явно не в восторге от такой перспективы, поскольку у Каира свои непростые отношения с Анкарой.

- Индонезия заявила, что готова отправить в Газу тысячи своих военных. Почему, на Ваш взгляд, Джакарта так «расщедрилась»? - При определенных условиях готовность направить своих военных в Газу выразил и Египет. Помимо египтян и турок, именно индонезийцы несколько раз заявляли, что готовы отправить в сектор 20 тысяч солдат. Пока неясно, какие страны в итоге сформируют миротворческий контингент и какими полномочиями этот контингент будет обладать. Неясно также, кто будет выполнять пункт соглашения о разоружении ХАМАС: кому палестинцы должны будут сдавать оружие и о каком именно оружии идет речь — об автоматах Калашникова или о ракетах «Кассам»? При этом представители ХАМАС уже заявили, что готовы передать оружие только абстрактному «будущему президенту государства Палестина». Все эти вопросы планируется обсудить на предстоящей встрече спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа с главным переговорщиком ХАМАС Халилом аль-Хайей. Что же касается Индонезии, то тут действует своя логика. Джакарта очень хочет вступить в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), объединяющую экономически развитые страны. Но для вступления в ОЭСР необходимо иметь дипломатические отношения со всеми членами этой организации, в том числе с Израилем. Соответственно, Индонезии нужно нормализовать отношения с еврейским государством. Делать это индонезийское руководство рассчитывает посредством участия в крупной миротворческой миссии в Газе и отправки туда значительного воинского контингента. - О какой военной базе стоимостью в 500 миллионов долларов, которую американцы планируют построить в Газе, идет речь? - На юге Израиля, в городе Кирьят-Гат, США уже открыли гражданско-военный координационный центр, который возглавляют американские военные. Центр недавно приступил к планированию дальнейших шагов по демилитаризации сектора Газа. Сейчас речь идет о строительстве не самой базы в секторе, а крупного военного объекта на израильской территории, у границ Газы. Речь идет об американской военной базе, где будут расквартированы миротворцы, которые впоследствии будут дислоцироваться на территории Газы. Соединенные Штаты моделируют и управляют всей ситуацией, но при этом, как неоднократно подчеркивал президент Трамп, без boots on the ground — то есть без ввода американских солдат непосредственно в сектор. В Газу американцы заходить не собираются, они останутся на израильской территории. На той части Газы, которая уже контролируется армией Израиля, действуют и различные милицейские формирования, вроде структур Абу Шабаба, выступающих против ХАМАС. - В плане Трампа есть пункт о том, что, если ХАМАС не примет ряд условий, США и их союзники будут восстанавливать только ту часть Газы, которая не контролируется движением. То есть сектор все же будет разделен условной «Берлинской стеной»? - В данном случае историческая аналогия не совсем точна. Палестинцев будут пропускать на ту территорию, где планируется строительство домов, отелей и так далее, но их будут тщательно проверять на причастность к ХАМАС и на наличие оружия. На контролируемой Израилем части сектора сейчас проживают до 200 тысяч палестинцев. По другую сторону «желтой разделительной линии» живут около двух миллионов человек. Если говорить упрощенно, концепция Трампа состоит в том, чтобы палестинцы увидели альтернативу — «Новую Газу» — и сами свергли власть ХАМАС. Проблема в том, что совершенно непонятно, каким образом они физически могут ликвидировать это движение. Ситуация подвешена, но США пытаются продвигать процесс. Американскую резолюцию по Газе поддержали в ООН Катар, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Египет, Индонезия, Пакистан, Иордания и Турция. Одной из ключевых тем американского проекта является ликвидация ХАМАС. При этом в документе нет четкой, предметной формулировки относительно создания палестинского государства. Там сказано, что после того, как программа реформ Палестинской автономии будет добросовестно реализована, а восстановление Газы продвинется, «может, наконец, сложиться возможность для надёжного пути к реализации палестинского самоопределения и созданию государства». И уже тогда США готовы запустить диалог между Израилем и палестинцами с целью выработать «политический горизонт» для мирного и процветающего сосуществования.

- Формулировки довольно витиеватые, Вы не находите? - Нахожу. Но иначе Израиль бы не согласился. Только в такой размытой форме все стороны, включая Турцию, смогли поддержать этот документ. В альтернативной резолюции России не было ни демилитаризации Газы, ни ликвидации ХАМАС. Предлагалось лишь создание миротворческого контингента под эгидой генерального секретаря ООН, без какого-либо органа управления сектором — то есть без Совета мира во главе с Тони Блэром. При этом в документе содержалась однозначная поддержка формулы «двух государств для двух народов». Для Израиля такой вариант абсолютно неприемлем. Ситуацию осложняет и то, что в Израиле говорят: «Мы победили в войне, значит, как победители должны диктовать условия». В свою очередь лидеры ХАМАС заявляют: «Мы не проиграли, значит, наша позиция должна быть решающей». Сейчас, по сути, идет спор о том, кто именно считает себя победителем. Я полагаю, что американцам удастся добиться создания международных полицейских сил с мандатом ООН. Поскольку классические миротворцы по ливанскому образцу в Газе серьезной роли играть не будут. В Ливане все-таки существует государство — пусть слабое, но там есть правительство и армия, и монополия на насилие формально принадлежит этим структурам. Потому, собственно, миротворцы в Ливане не имеют права применять силу. В Газе же фактически нет государства, есть только разные милицейские формирования. Для Израиля миротворцы, которые ничего не могут сделать, превращаются в помеху: если Израиль будет вынужден наносить удары по объектам ХАМАС, то миротворцы будут, что называется, путаться у армии под ногами. Представьте: миротворцы обнаруживают, что ХАМАС роет новый тоннель. Они лишь занесут этот факт в блокнот и пойдут дальше. А уничтожать тоннель придется Израилю. Но если рядом стоят миротворцы, то есть риск попасть по ним. А Газа — очень маленькая территория, миротворцам там просто некуда будет отойти, чтобы не попасть под «дружеский» огонь ЦАХАЛ. Вот почему Израилю необходима такая конфигурация, при которой именно международные силы будут пресекать военные действия ХАМАС. Для Израиля главное — ликвидировать ХАМАС так, чтобы его боевики не смогли раствориться в других структурах. С точки зрения израильского руководства, эту работу должен выполнить либо ЦАХАЛ, либо какая-то другая сила, готовая взять на себя такую миссию. Однако в исламском мире задача ликвидации ХАМАС крайне непопулярна. Все варианты плохи, кроме участия в этой операции мусульманских стран, которые согласились бы непосредственно участвовать в разоружении ХАМАС.

- Эксперты отмечают, что «Хезболла», несмотря на то что потеряла около 5 тысяч боевиков убитыми и еще 7 тысяч ранеными, а также 80 процентов своего ракетного потенциала, все же восстанавливает силы. Что мешает правительству Ливана приступить к разоружению «Хезболлы»? - Процесс разоружения «Хезболлы» должен быть завершён к концу этого года. Но в действиях ливанской армии пока не виден заметный прогресс ни к северу от реки Литани, ни в долине Бекаа, ни в южных районах Бейрута. «Хезболла» активно восстанавливает свой потенциал, видно, как она пытается вновь собирать ракеты и беспилотники, поскольку у организации есть собственные мастерские. Израиль продолжает наносить удары по оставшимся объектам «Хезболлы», и в последнее время эти удары участились. Проблема ливанской армии в том, что она, во-первых, невелика по численности, а во-вторых, примерно половину ее личного состава составляют шииты. В результате «Хезболла» постоянно получает информацию из военной среды, что делает действия регулярной армии Ливана ещё менее эффективными. К этому стоит добавить, что по численности боевиков «Хезболла» многократно превосходит ливанскую армию. Да, армия Ливана состоит из профессиональных военнослужащих, но соотношение сил примерно 1:12 не в ее пользу. Поэтому Иерусалим уже предупредил Бейрут: если ситуация не изменится, у Израиля не останется иного выбора, кроме как вторгнуться на ливанскую территорию. Израиль однозначно не допустит перевооружения «Хезболлы». После резни 7 октября 2023 года любые действия этой организации будут жестко пресекаться армией Израиля, включая возможное наземное вторжение в Ливан и уничтожение военной инфраструктуры «Хезболлы». Возврата к обстановке, предшествовавшей 7 октября, Израиль себе больше не позволит. Посмотрим, успеет ли ливанская армия до конца года выполнить стоящую перед ней задачу разоружения или нет. Если окажется, что армия Ливана не способна контролировать территорию страны и сдерживать боевиков, Израилю в том или ином формате придется самому ликвидировать «Хезболлу».