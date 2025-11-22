USD 1.7000
Зеленский обратился к украинцам: Страна перед тяжелым выбором
Зеленский обратился к украинцам: Страна перед тяжелым выбором

Хакеры усиливают атаки на Израиль

22 ноября 2025, 20:38

В Израиле отмечается резкий рост числа киберинцидентов, которые совершают хакеры. За последний год зафиксировано 3 380 атак, из которых сотни могли привести к серьезным последствиям, сообщает Ynet.

Согласно новому отчету Microsoft Digital Defense Report 2025, Израиль занимает третье место в мире по числу кибератак после США и Британии, при этом больницы остаются приоритетной целью киберпреступников. На долю еврейского государства приходится 3,5% всех мировых кибератак. В регионе Ближнего Востока и Африки страна занимает первое место по этому показателю более чем с 20% атак, которые совершают хакеры на объекты.

Главным киберпротивником Израиля выступает Иран: около 64% его киберактивности направлено на израильские объекты, включая сбор разведданных, дестабилизацию работы служб и сферы услуг, а также распространение пропаганды. За последние 3 года в Израиле зафиксировано 136 подтвержденных атак, из которых 34 (25%) направлены на критическую инфраструктуру, а 8 (5%) — на системы здравоохранения.

