Начинается новая Большая игра

Центральная Азия плюс методично интегрирующийся в нее Азербайджан продолжает оставаться ключевым геополитическим узлом, вызывающим устойчивый интерес мировых держав, которые уже вступили в противобоство для расширение своего влияния в регионе. История не повторяется — она возвращается на витке новой спирали, облаченная в цифровой камуфляж и вооруженная экономическими меморандумами. Тот, кто думал, что «Большая игра» Великобритании и России за Центральную Азию канула в Лету, жестоко ошибается. Она воскресла, но сегодня за древний приз — души и ресурсы народов, живущих в сердце Евразии, — борются уже три колосса: США, Россия и Китай. Если раньше это была дуэль, то теперь — сложная тройственная партия, где каждый пытается монопольно утвердить за собой и стратегические коридоры, и лояльность местных элит, и право диктовать региону его будущее.

Скальперь под названием ТРАСЕКА Подходы трех держав к Центральной Азии напоминают игру в троих на одном поле, где у каждого свои фигуры и свои правила. Американская стратегия сдерживания и проникновения родилась из прагматичного наследия афганской кампании, оставившей после себя сеть военных баз, и была доведена до совершенства в проектах энергетических коридоров. Такие инициативы, как ТРАСЕКА, подобно скальпелю разрезали тело постсоветского пространства, целенаправленно выводя потоки нефти и газа в обход России. Сегодня эта стратегия, не отказываясь от военного присутствия, обрела новое, экономическое измерение — дипломатические инициативы вроде формата С5+1 и риторика многомиллиардных инвестиций призваны предложить региону альтернативную судьбу, окончательно вырвав его из объятий как Москвы, так и Пекина. В ответ Россия, для которой Центральная Азия — не внешний фронт, а глубинная зона собственной безопасности, вынуждена играть на удержание статус-кво. Ее главные козыри — ОДКБ и ЕАЭС — работают как система политико-экономических шлюзов, призванная сохранить регион в орбите Москвы. Военное присутствие служит здесь и гарантией от угроз вроде исламистского фундаментализма, и безотказным рычагом давления на местные элиты. Однако эта конструкция сегодня дала трещины: украинский конфликт, оттянувший на себя ресурсы, обнажил уязвимость Кремля, которую тут же почувствовали в Астане и Ташкенте, все смелее позволяющих себе многовекторные маневры. На этом фоне стратегия Китая кажется образцом спокойной экспансии, где политическая конфронтация принесена в жертву экономической целесообразности. Его подход — тихая экономическая интервенция, доведенная до уровня высокого искусства. Инициатива «Пояс и путь» служит не просто ярлыком для инфраструктурных проектов, а долгосрочной стратегией мягкого поглощения, где щедрые кредиты и строительство дорог ведут к незаметному, но необратимому переформатированию экономик всего региона. Покупая ресурсы и скупая долги, Китай не бряцает оружием, а опутывает страны Центральной Азии паутиной взаимозависимости.

Кредиты вместо пушек, гранты вместо гранат Новая Большая игра ведется с помощью принципиально иного арсенала. Если в XIX веке соперничество велось штыками и прямыми захватами, то современная борьба идет через экономические, дипломатические и мягкосиловые рычаги. Главной ареной противостояния стала экономика: пока Китай опутывает регион сетью инфраструктурных проектов в рамках «Пояса и пути», США и ЕС продвигают альтернативные транзитные коридоры, включая «Срединный», стремясь вырвать регион из монопольного влияния. Россия же пытается сохранить позиции через транспортный коридор «Север — Юг», превращая Центральную Азию в узел геоэкономических противоречий. Но настоящая битва развернулась на фронтах технологий — от переработки редкоземельных металлов до создания суверенного ИИ-хаба в Казахстане с инвестициями в $2 млрд. Военное измерение также претерпело метаморфозу: прямое присутствие уступило место гибкой системе партнерств. Российские военные объекты, американские программы подготовки и китайские учения в рамках ШОС создают сложную мозаику влияния. Однако особую стратегическую значимость приобрела «холодная война за умы»: образовательные программы стали настоящим фронтом соперничества. Китай предлагает тысячи стипендий, Россия сохраняет влияние через традиционное образование, а Запад отвечает академическими обменами, формируя будущие элиты.