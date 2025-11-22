USD 1.7000
Зеленский обратился к украинцам: Страна перед тяжелым выбором
Новость дня
Зеленский обратился к украинцам: Страна перед тяжелым выбором

Начинается новая Большая игра

наша аналитика
Адам Исмаил Бакуви, автор haqqin.az
22 ноября 2025, 20:52 4446

Центральная Азия плюс методично интегрирующийся в нее Азербайджан продолжает оставаться ключевым геополитическим узлом, вызывающим устойчивый интерес мировых держав, которые уже вступили в противобоство для расширение своего влияния в регионе.

История не повторяется — она возвращается на витке новой спирали, облаченная в цифровой камуфляж и вооруженная экономическими меморандумами. Тот, кто думал, что «Большая игра» Великобритании и России за Центральную Азию канула в Лету, жестоко ошибается. Она воскресла, но сегодня за древний приз — души и ресурсы народов, живущих в сердце Евразии, — борются уже три колосса: США, Россия и Китай. Если раньше это была дуэль, то теперь — сложная тройственная партия, где каждый пытается монопольно утвердить за собой и стратегические коридоры, и лояльность местных элит, и право диктовать региону его будущее.

История не повторяется — она возвращается на витке новой спирали, облаченная в цифровой камуфляж и вооруженная экономическими меморандумами

Скальперь под названием ТРАСЕКА

Подходы трех держав к Центральной Азии напоминают игру в троих на одном поле, где у каждого свои фигуры и свои правила. Американская стратегия сдерживания и проникновения родилась из прагматичного наследия афганской кампании, оставившей после себя сеть военных баз, и была доведена до совершенства в проектах энергетических коридоров. Такие инициативы, как ТРАСЕКА, подобно скальпелю разрезали тело постсоветского пространства, целенаправленно выводя потоки нефти и газа в обход России. Сегодня эта стратегия, не отказываясь от военного присутствия, обрела новое, экономическое измерение — дипломатические инициативы вроде формата С5+1 и риторика многомиллиардных инвестиций призваны предложить региону альтернативную судьбу, окончательно вырвав его из объятий как Москвы, так и Пекина.

В ответ Россия, для которой Центральная Азия — не внешний фронт, а глубинная зона собственной безопасности, вынуждена играть на удержание статус-кво. Ее главные козыри — ОДКБ и ЕАЭС — работают как система политико-экономических шлюзов, призванная сохранить регион в орбите Москвы. Военное присутствие служит здесь и гарантией от угроз вроде исламистского фундаментализма, и безотказным рычагом давления на местные элиты. Однако эта конструкция сегодня дала трещины: украинский конфликт, оттянувший на себя ресурсы, обнажил уязвимость Кремля, которую тут же почувствовали в Астане и Ташкенте, все смелее позволяющих себе многовекторные маневры.

На этом фоне стратегия Китая кажется образцом спокойной экспансии, где политическая конфронтация принесена в жертву экономической целесообразности. Его подход — тихая экономическая интервенция, доведенная до уровня высокого искусства. Инициатива «Пояс и путь» служит не просто ярлыком для инфраструктурных проектов, а долгосрочной стратегией мягкого поглощения, где щедрые кредиты и строительство дорог ведут к незаметному, но необратимому переформатированию экономик всего региона. Покупая ресурсы и скупая долги, Китай не бряцает оружием, а опутывает страны Центральной Азии паутиной взаимозависимости.

Казахстан и Узбекистан демонстрируют виртуозность в лавировании между интересами великих держав, где каждая сделка становится инструментом извлечения дивидендов

Кредиты вместо пушек, гранты вместо гранат

Новая Большая игра ведется с помощью принципиально иного арсенала. Если в XIX веке соперничество велось штыками и прямыми захватами, то современная борьба идет через экономические, дипломатические и мягкосиловые рычаги. Главной ареной противостояния стала экономика: пока Китай опутывает регион сетью инфраструктурных проектов в рамках «Пояса и пути», США и ЕС продвигают альтернативные транзитные коридоры, включая «Срединный», стремясь вырвать регион из монопольного влияния. Россия же пытается сохранить позиции через транспортный коридор «Север — Юг», превращая Центральную Азию в узел геоэкономических противоречий.

Но настоящая битва развернулась на фронтах технологий — от переработки редкоземельных металлов до создания суверенного ИИ-хаба в Казахстане с инвестициями в $2 млрд. Военное измерение также претерпело метаморфозу: прямое присутствие уступило место гибкой системе партнерств.

Российские военные объекты, американские программы подготовки и китайские учения в рамках ШОС создают сложную мозаику влияния. Однако особую стратегическую значимость приобрела «холодная война за умы»: образовательные программы стали настоящим фронтом соперничества. Китай предлагает тысячи стипендий, Россия сохраняет влияние через традиционное образование, а Запад отвечает академическими обменами, формируя будущие элиты.

Cтратегия Китая кажется образцом спокойной экспансии, где политическая конфронтация принесена в жертву экономической целесообразности. Его подход — тихая экономическая интервенция, доведенная до уровня высокого искусства. Инициатива «Пояс и путь» служит не просто ярлыком для инфраструктурных проектов, а долгосрочной стратегией мягкого поглощения

Страны Центральной Азии превратились в искусных стратегов, мастерски использующих многовекторную дипломатию. Казахстан и Узбекистан демонстрируют виртуозность в лавировании между интересами великих держав, где каждая сделка становится инструментом извлечения дивидендов. Их прагматизм стал главным оружием: подписывая с США инвестиционные соглашения на миллиарды, они одновременно углубляют сотрудничество с Москвой и принимают китайские инфраструктурные проекты. Этот сложный баланс позволяет не только получать экономические преференции, но и формировать пространство подлинной самостоятельности. Их растущая уверенность проявляется в смелых инициативах — от создания технологических хабов до посреднических миссий, доказывая, что Центральная Азия из арены соперничества превращается в сообщество состоявшихся субъектов мировой политики.

Ось Евразии – это новая реальность

Итог этой новой Большой игры парадоксален. Центральная Азия, веками бывшая полем битвы империй, сегодня сама диктует правила. Не Китай с его триллионными инвестициями, не Россия с военными базами и не Вашингтон с дипломатическими ходами становятся главными победителями. Победителем выходит сам регион, научившийся с холодной расчетливостью монетизировать свое стратегическое положение. Старая формула Киплинга обретает новый смысл: игра не заканчивается, но ее итогом становится не чья-то победа, а вечное, напряженное и выгодное равновесие. Вековая ось Евразии больше не скрипит под тяжестью чужих амбиций — она вращается по воле тех, кто сидит в ее центре.

