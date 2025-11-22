Джонсон назвал план Трампа «военной кастрацией» Украины

Об этом он написал в материале для Daily Mail.

По словам Джонсона, Путин в эту субботу не может не улыбаться над некомпетентностью противников, над потрясающей слабостью Запада.

"Вы потеряли более миллиона солдат, убитыми и ранеными, пытаясь покорить Украину. Вам до сих пор не удалось захватить более 20 процентов территории страны. Ваша экономика летит кувырком. И все же сейчас они говорят о каком-то новом плане из 28 пунктов, чтобы закончить войну, – и он может быть полностью написан Кремлем!" – отметил Джонсон.

"Так называемый мирный план призывает к военной кастрации Украины. Он требует российского вето на членство Украины в НАТО и российского контроля над допуском любых иностранных войск на украинскую землю", – перечислил он.

"Это полная капитуляция так называемых друзей Украины. Это Мюнхен", – считает Джонсон.

Он также утверждает, что протесты западных стран против этого плана выглядят приглушенными.

"Украинцам выдвинули ультиматум - начать переговоры на этих позорных условиях. Где их союзники? Их друзья? Как насчет британцев, например, которые ранее были такими непримиримыми врагами российского экспансионизма?" – спрашивает Джонсон.

Напомним, в ночь на 21 ноября американские СМИ опубликовали весь перечень пунктов нового "мирного плана" США, который передали не ознакомление Украине, а также все дополнительного проекта документа о гарантиях безопасности.