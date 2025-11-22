USD 1.7000
Зеленский обратился к украинцам: Страна перед тяжелым выбором
Зеленский обратился к украинцам: Страна перед тяжелым выбором

Дмитриев назвал руководство ЕС «лидерами хаоса»

22 ноября 2025, 21:52 1179

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и лидеры стран Евросоюза являются «лидерами хаоса» и инициаторами конфликтов. В социальной сети Х он написал, что, по его мнению, они являются «самыми непопулярными лидерами в истории своих стран».

Комментируя интервью, которое Стармер дал британской журналистке Бет Ригби, Дмитриев процитировал ее слова, обращенные к премьер-министру: «Вы не покончили с хаосом, вы и есть хаос». Он также добавил, что «спотыкающийся поджигатель войны Стармер снова оступается», и подчеркнул, что «хаос не должен стоять на пути мира».

Ранее Кир Стармер подтвердил, что 23 ноября в Женеве состоятся переговоры по урегулированию войны между Украиной и Россией с участием представителей США, Украины и ряда европейских государств. В интервью Sky News он отметил, что мирный план администрации президента США Дональда Трампа требует доработки.

