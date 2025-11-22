В Европе ограбили очередной музей

Вслед за громким ограблением всемирно известного парижского Лувра жертвой грабителей стал Римский археологический музей в Лозанне, Швейцария. Власти Швейцарии разыскивают двух грабителей, которые напали на охранника в Римском археологическом музее в Лозанне, разбили витрину и похитили десятки выставленных там золотых монет. Подозреваемые купили билеты и дождались, пока другие посетители уйдут, после чего незадолго до закрытия напали на охранника и разбили витрину.

Денежная стоимость украденных монет не была сразу названа, но полиция заявила, что они имеют «археологическую ценность».

Кража произошла в то время, когда цены на золото взлетели на мировых рынках, а громкое ограбление драгоценностей в Лувре показало уязвимость и недостатки в системе безопасности музеев.