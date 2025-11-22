Украинский дрон сбил российский Ми-8

Силы специальных операций ВСУ сообщили, что во время атаки беспилотников на территорию России впервые применили дрон deep strike для поражения российского вертолета. По данным пресс-службы ССО, вертолет Ми-8 был сбит в районе Кутейниково Ростовской области.

В сообщении ССО отмечается, что таким образом меняется тактика: украинские дроны теперь способны охотиться на вертолеты, которые российская сторона поднимает в воздух для перехвата беспилотников.

«Впервые российский вертолет Ми-8 был сбит в воздухе дроном deep strike ССО. Каждая миссия требует креативного подхода — от технической подготовки средств до планирования и навыков пилотов», — говорится в заявлении.