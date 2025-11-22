Российские силы пытаются обойти Покровск

Группировка войск «Восток» сообщила, что российские силы не могут прорвать оборону Покровска и пытаются обойти город. По их данным, в Покровско-Мирноградской агломерации сосредоточено значительное количество российских подразделений, которые продолжают проявлять активность на этом направлении.

В группировке отметили, что в Покровске Силы обороны Украины продолжают вести поисково-штурмовые действия при участии подразделений Сухопутных, Десантно-штурмовых войск и штурмовых полков.

Украинские военные также сообщили, что российские подразделения в течение нескольких дней пытались продвинуться в центральную часть города, используя густой туман как укрытие, однако украинские подразделения остановили их.

По данным группировки «Восток», в северной части Покровска украинские силы удерживают важные рубежи и контролируют позиции южнее железной дороги. Российская сторона предпринимала попытки малыми группами выйти к селу Гришино, чтобы обойти город, однако эти группы были уничтожены.

В районе Мирнограда российские силы продолжают пытаться наступать небольшими штурмовыми группами. Силы обороны Украины своевременно выявляют такие попытки и удерживают позиции.

В сообщении также отмечается, что организуются дополнительные логистические пути для обеспечения украинских подразделений. Российская сторона, по данным группировки, несет значительные потери в технике и личном составе, а места сосредоточения штурмовых групп выявляются и уничтожаются.