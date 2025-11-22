Стармер позвонил Зеленскому и Трампу

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого стороны обсудили американский план урегулирования войны в Украине. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на представителя канцелярии главы британского правительства.

По его словам, Стармер и Трамп поручили своим переговорным командам продолжить работу над планом и обсудить его на встрече в Женеве 23 ноября. Перед разговором с американским президентом британский премьер также провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Представитель канцелярии добавил, что 23 ноября запланирован еще один телефонный контакт между Стармером и Трампом.

Ранее Стармер в интервью Sky News подтвердил, что 23 ноября в Женеве состоятся переговоры по урегулированию конфликта в Украине с участием представителей США, Украины и ряда европейских стран.