Сын Атамбаева и его сторонники задержаны в Кыргызстане

МВД Кыргызстана сообщило о задержании группы из 10 человек, которые, по данным ведомства, готовили массовые беспорядки после выборов в парламент (Жогорку Кенеш). В группе, как уточняется, находились политические деятели, бывшие депутаты, экс-чиновники и бывшие сотрудники силовых структур.

По информации МВД, задержанные намеревались организовать серию митингов по стране после объявления итогов выборов: сначала в южных регионах, затем в Бишкеке и других областях, создавая видимость широкого недовольства. Ведомство также заявляет, что их планы включали антиконституционные призывы и возможные попытки захвата административных зданий, телеканалов, объектов силовых структур, оружия и учреждений пенитенциарной системы.

ГКНБ сообщил, что среди задержанных находится Кадыр Атамбаев — сын бывшего президента Алмазбека Атамбаева — а также его сторонники.