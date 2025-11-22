USD 1.7000
Зеленский обратился к украинцам: Страна перед тяжелым выбором
Зеленский обратился к украинцам: Страна перед тяжелым выбором

В Чикаго произошла стрельба во время праздника

22 ноября 2025, 23:44 395

В центре Чикаго произошла стрельба вскоре после церемонии зажжения огней на городской рождественской елке.

По данным ABC News, погиб 14-летний подросток, еще восемь человек получили ранения.

Полиция начала расследование инцидента.

Российские силы пытаются обойти Покровск
Российские силы пытаются обойти Покровск
22 ноября 2025, 22:59 1606
Трамп: Мирный план США не является «окончательным предложением» Украине
Трамп: Мирный план США не является «окончательным предложением» Украине
22 ноября 2025, 21:43 1868
Джонсон назвал план Трампа «военной кастрацией» Украины
Джонсон назвал план Трампа «военной кастрацией» Украины
22 ноября 2025, 21:28 2458
Израиль готовится к двум войнам: с Ираном и Ливаном
Израиль готовится к двум войнам: с Ираном и Ливаном разбираем с Михаилом Гуревичем
22 ноября 2025, 20:22 1706
Франко-прусский союз. Не «да» или «нет». А «как» и «почем»…
Франко-прусский союз. Не «да» или «нет». А «как» и «почем»… наш комментарий
22 ноября 2025, 15:08 2040
Уникальное произведение Путина: Кирилл Дмитриев
Уникальное произведение Путина: Кирилл Дмитриев новая геополитика
22 ноября 2025, 18:02 6039
Когда Мухаммед бин Салман даст приказ ударить по Израилю?
Когда Мухаммед бин Салман даст приказ ударить по Израилю? горячая тема
22 ноября 2025, 14:43 4562
Европа направила США свой мирный план по Украине
Европа направила США свой мирный план по Украине ОБНОВЛЕНО 22:34
22 ноября 2025, 22:34 11234
Полуфинал ЧМ: Азербайджан против Казахстана
Полуфинал ЧМ: Азербайджан против Казахстана Пока ничья; обновлено 23:21
22 ноября 2025, 23:21 2450
Американский генерал в Киеве: «Нужно покончить с этим дерьмом»
Американский генерал в Киеве: «Нужно покончить с этим дерьмом» все еще актуально
22 ноября 2025, 13:06 8879
Гибель работников Lake Hotel: арендатор задержан
Гибель работников Lake Hotel: арендатор задержан
22 ноября 2025, 17:58 4694

