В Чикаго произошла стрельба во время праздника

В центре Чикаго произошла стрельба вскоре после церемонии зажжения огней на городской рождественской елке.
По данным ABC News, погиб 14-летний подросток, еще восемь человек получили ранения.
Полиция начала расследование инцидента.
В центре Чикаго произошла стрельба вскоре после церемонии зажжения огней на городской рождественской елке.
По данным ABC News, погиб 14-летний подросток, еще восемь человек получили ранения.
Полиция начала расследование инцидента.
На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.
Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!
Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.