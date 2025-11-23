Цены на газ в Европе упали до минимума за полтора года

Цены на газ в Европе упали до минимальных значений с мая 2024 года. Так рынок отреагировал на мирный план президента США Дональда Трампа по Украине и готовность украинского лидера Владимира Зеленского работать над документом.

Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, стоимость тысячи кубометров природного газа почти опускалась до 360 долларов. На динамику котировок повлияли не только прогнозы теплой погоды, но и обсуждение нового плана прекращения боевых действий в Украине.

Европейские газовые трейдеры внимательно следят за развитием событий, поскольку подписание Киевом мирного соглашения с Москвой может привести к отмене санкций против России. Сейчас РФ покрывает лишь около 10% потребностей ЕС в газе, однако в случае смягчения санкций поставки российского топлива на мировой рынок могут резко вырасти, что окажет влияние на цены, отмечается в статье.