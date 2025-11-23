USD 1.7000
Зеленский обратился к украинцам: Страна перед тяжелым выбором
Новость дня
Зеленский обратился к украинцам: Страна перед тяжелым выбором

Цены на газ в Европе упали до минимума за полтора года

00:14 274

Цены на газ в Европе упали до минимальных значений с мая 2024 года. Так рынок отреагировал на мирный план президента США Дональда Трампа по Украине и готовность украинского лидера Владимира Зеленского работать над документом.

Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, стоимость тысячи кубометров природного газа почти опускалась до 360 долларов. На динамику котировок повлияли не только прогнозы теплой погоды, но и обсуждение нового плана прекращения боевых действий в Украине.

Европейские газовые трейдеры внимательно следят за развитием событий, поскольку подписание Киевом мирного соглашения с Москвой может привести к отмене санкций против России. Сейчас РФ покрывает лишь около 10% потребностей ЕС в газе, однако в случае смягчения санкций поставки российского топлива на мировой рынок могут резко вырасти, что окажет влияние на цены, отмечается в статье.

Российские силы пытаются обойти Покровск
Российские силы пытаются обойти Покровск
22 ноября 2025, 22:59 1608
Трамп: Мирный план США не является «окончательным предложением» Украине
Трамп: Мирный план США не является «окончательным предложением» Украине
22 ноября 2025, 21:43 1869
Джонсон назвал план Трампа «военной кастрацией» Украины
Джонсон назвал план Трампа «военной кастрацией» Украины
22 ноября 2025, 21:28 2459
Израиль готовится к двум войнам: с Ираном и Ливаном
Израиль готовится к двум войнам: с Ираном и Ливаном разбираем с Михаилом Гуревичем
22 ноября 2025, 20:22 1707
Франко-прусский союз. Не «да» или «нет». А «как» и «почем»…
Франко-прусский союз. Не «да» или «нет». А «как» и «почем»… наш комментарий
22 ноября 2025, 15:08 2041
Уникальное произведение Путина: Кирилл Дмитриев
Уникальное произведение Путина: Кирилл Дмитриев новая геополитика
22 ноября 2025, 18:02 6040
Когда Мухаммед бин Салман даст приказ ударить по Израилю?
Когда Мухаммед бин Салман даст приказ ударить по Израилю? горячая тема
22 ноября 2025, 14:43 4563
Европа направила США свой мирный план по Украине
Европа направила США свой мирный план по Украине ОБНОВЛЕНО 22:34
22 ноября 2025, 22:34 11235
Полуфинал ЧМ: Азербайджан против Казахстана
Полуфинал ЧМ: Азербайджан против Казахстана Пока ничья; обновлено 23:21
22 ноября 2025, 23:21 2453
Американский генерал в Киеве: «Нужно покончить с этим дерьмом»
Американский генерал в Киеве: «Нужно покончить с этим дерьмом» все еще актуально
22 ноября 2025, 13:06 8880
Гибель работников Lake Hotel: арендатор задержан
Гибель работников Lake Hotel: арендатор задержан
22 ноября 2025, 17:58 4694

