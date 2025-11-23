USD 1.7000
Зеленский обратился к украинцам: Страна перед тяжелым выбором
Зеленский обратился к украинцам: Страна перед тяжелым выбором

Украинская делегация прибыла в Швейцарию

Делегация Украины прибыла в Швейцарию для участия в консультациях по плану урегулирования войны в Украине, предложенному президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает «Инсайдер».

По его данным, в состав делегации входит секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

Ранее Умеров сообщил, что в ближайшие дни в Швейцарию прибудут украинские и американские должностные лица для консультаций по возможным параметрам будущего мирного соглашения. При этом он не упомянул участие представителей европейских стран. На сайте президента Украины Владимира Зеленского был опубликован указ, утверждающий состав украинской делегации на переговорах по плану Трампа. Ее возглавляет руководитель офиса президента Андрей Ермак.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в то же время заявил, что 23 ноября в Женеве состоятся переговоры по урегулированию конфликта в Украине с участием представителей США, Украины и стран Европы. По данным агентства DPA, от США в консультациях примут участие госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

