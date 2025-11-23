В США прокомментировали план Трампа по Украине

В США прокомментировали обсуждаемый «мирный план» президента Дональда Трампа по урегулированию войны между Россией и Украиной. Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что Трамп, стремясь к достижению мира, намерен оказывать давление на обе стороны конфликта.

По словам Грэма, конечная цель состоит в том, чтобы Украина сохраняла статус свободного и суверенного государства, способного защитить себя от возможных будущих угроз. Он подчеркнул, что после стольких жертв любые переговоры «не могут завершиться другим результатом».

Сенатор отметил, что за развитием ситуации в российско-украинской войне «внимательно следят», поскольку исход конфликта не должен стать стимулом для новой агрессии в мире.

Грэм также напомнил о необходимости безопасного возвращения украинских детей, которые, по его словам, были вывезены Россией.