Европа направила США свой мирный план по Украине
Европа направила США свой мирный план по Украине

Когда под боком харам

Фарид Исаев, автор haqqin.az
08:57 3688

В 2014 году исламистская вооруженная группировка «Боко харам» похитила 276 девочек из школы в городе Чибуке. Это преступление потрясло тогда мир. К возвращению детей подключились международные организации, личное участие в усилиях по их спасению приняла Мишель Обама, которая тогда была первой леди США. Части девочек удалось бежать, часть была освобождена, но до сих пор пропавшими считаются больше 80 детей.

И вот теперь новое массовое похищение. В минувшую пятницу была атакована католическая школа в центральной Нигерии, в городе Папири. 12 учителей и 303 школьницы были похищены нападавшими. Памятуя о судьбе жертв похищения десятилетней давности, родители и близкие выкраденных сейчас испытывают самые тяжелые чувства.

«Боко харам» все еще свирепствует

Практика похищений в Нигерии чрезвычайно распространена. Amnesty International утверждает, что счет угнанных детей и женщин идет на тысячи. Так, весной 2015 года в рамках операции нигерийской армии на территории, контролируемой боевиками, было освобождено 275 женщин и детей, но никто из них не имел отношения к пропавшим из школы в Чибуке. В 2018 году последовало еще одно нападение, в городе Дапчи, в ходе которого было похищено 110 девочек. Впоследствии большинство из них освободили, но одна погибла.

Только на прошлой неделе произошло еще два случая похищения. Больше двух десятков школьниц было похищено из школы-пансионата в штате Кебби, а в штате Квара было совершено нападение на церковь: двух человек убили, 38 угнали в плен.

Ситуация с безопасностью школ настолько острая, что президент страны Бола Тинубу отложил визит в Южную Африку на саммит Большой двадцатки. По всей стране приказано временно закрыть десятки государственных школ и колледжей. Нигерийцы требуют у центрального правительства решительных мер, которые защитят их детей.

Снова похитили девочек

У этой проблемы с некоторых пор появилось новое, международное звучание. В Соединенных Штатах тема похищения детей в Нигерии подавалась как террор в отношении христианского населения. Дональд Трамп даже пригрозил: если это будет продолжаться, США наведут порядок силой. Теперь появился очень весомый повод воплотить эту угрозу.

Между тем для похитителей конфессиональный фактор имеет обычно второстепенное значение. Девочек боевики либо используют как секс-рабынь и рабочую силу, либо пытаются выбить из родственников большие суммы выкупа. Поскольку набегам исламистов подвергаются чаще всего северо-восточные штаты Нигерии, где большинство населения мусульмане, то и страдают они ничуть не меньше христиан. Нападение в Дапчи, например, было именно на мусульманскую школу.

Нередки случаи похищений и в центральной Нигерии, там это связано с враждой местных племен, борющихся за ресурсы – воду или землю. Часто враждующие группировки являются христианскими.

Очевидно, что эти ужасные местные традиции простой военной операцией, даже если в ней будут задействованы элитные подразделения армии Соединенных Штатов, не решить.

