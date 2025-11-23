Когда под боком харам

В 2014 году исламистская вооруженная группировка «Боко харам» похитила 276 девочек из школы в городе Чибуке. Это преступление потрясло тогда мир. К возвращению детей подключились международные организации, личное участие в усилиях по их спасению приняла Мишель Обама, которая тогда была первой леди США. Части девочек удалось бежать, часть была освобождена, но до сих пор пропавшими считаются больше 80 детей. И вот теперь новое массовое похищение. В минувшую пятницу была атакована католическая школа в центральной Нигерии, в городе Папири. 12 учителей и 303 школьницы были похищены нападавшими. Памятуя о судьбе жертв похищения десятилетней давности, родители и близкие выкраденных сейчас испытывают самые тяжелые чувства.

Практика похищений в Нигерии чрезвычайно распространена. Amnesty International утверждает, что счет угнанных детей и женщин идет на тысячи. Так, весной 2015 года в рамках операции нигерийской армии на территории, контролируемой боевиками, было освобождено 275 женщин и детей, но никто из них не имел отношения к пропавшим из школы в Чибуке. В 2018 году последовало еще одно нападение, в городе Дапчи, в ходе которого было похищено 110 девочек. Впоследствии большинство из них освободили, но одна погибла. Только на прошлой неделе произошло еще два случая похищения. Больше двух десятков школьниц было похищено из школы-пансионата в штате Кебби, а в штате Квара было совершено нападение на церковь: двух человек убили, 38 угнали в плен. Ситуация с безопасностью школ настолько острая, что президент страны Бола Тинубу отложил визит в Южную Африку на саммит Большой двадцатки. По всей стране приказано временно закрыть десятки государственных школ и колледжей. Нигерийцы требуют у центрального правительства решительных мер, которые защитят их детей.