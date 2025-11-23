«Мирный план» по Украине: сенаторы говорят одно, Рубио – другое

Сенатор подчеркнул, что документ не публиковали, он «просочился». А сенатор Ангус Кинг назвал план из 28 пунктов «по сути, списком пожеланий россиян» и «руководством по сужению круга спорных вопросов между Украиной и Россией».

«Это не наша рекомендация, это не наш мирный план», — заявил сенатор-республиканец Майк Раундз журналистам на мероприятии, его слова приводит агентство dpa.

По словам двух американских сенаторов, об этом госсекретарь Марко Рубио в субботу, 22 ноября, якобы сказал по телефону им и другим членам делегации Сената США на Международном форуме по безопасности в канадском Галифаксе. Позже Рубио слова сенаторов опроверг.

План по прекращению войны в Украине, который называют «мирным планом» Трампа, — это предложение со стороны России, а не разработка США.

По словам политиков, Рубио позвонил по просьбе сенаторов, а также разрешил им обнародовать детали разговора. Госсекретарь якобы, в частности, сказал, что этот документ — предложение россиян, полученное спецпосланником президента Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом. США должны были выступить в качестве посредника и передать план украинцам. «Цель состояла в том, чтобы взять то, что теперь публично обсуждается в новостях, и дать украинцам возможность отреагировать на это», - приводит слова Раундза американская газета Politico.

При этом Рубио в ходе разговора якобы также отметил, что не знает о планах Трампа прекратить предоставление военной помощи и разведданных Украине, если власти страны откажутся от предложенного плана.

Сам глава Госдепа слова сенаторов, сказанные со ссылкой на него, опроверг. «Мирное предложение разработали США. Оно предлагается в качестве прочной основы для текущих переговоров. Оно основано на предложениях российской стороны. Но оно также основано на предыдущих и текущих предложениях Украины», - написал Рубио в соцсети X.

Представитель Госдепа США Томми Пиготт, комментируя слова сенаторов, заявил, что «это неприкрытая ложь. Согласно последовательной позиции госсекретаря Рубио и всей администрации, этот план был составлен Соединенными Штатами при вкладе как с российской, так и с украинской стороны».

22 ноября Дональд Трамп отрицательно ответил на вопрос, является ли представленный Украине план мирного урегулирования войны окончательным. При этом накануне американский лидер назвал 27 ноября «подходящим сроком» для того, чтобы Украина согласилась на предложение. Трамп также требовал от президента Украины Владимира Зеленского одобрить «мирный план».

Документ до сих пор официально не публиковался. А из обнародованных СМИ выдержек следует, что Украина, в частности, должна пойти на сокращение армии и территориальные уступки России, а США и Европа обязуются профинансировать восстановление страны. Кроме того, как ожидается, с РФ постепенно снимут санкции, Москва и Вашингтон также заключат соглашение о долгосрочном экономическом сотрудничестве. Президент РФ Владимир Путин заявил, что такое предложение может стать основой для урегулирования войны, а западные лидеры призвали доработать план.

По данным источников агентства dpa, документ будет обсуждаться на встрече представителей ЕС, США и Украины 23 ноября в Женеве. В состав украинской делегации, в частности, войдут глава Офиса президента Андрей Ермак (он ее возглавит), секретарь СНБО Рустем Умеров, начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов и замглавы МИД Сергей Кислица. США представит в том числе и Рубио.

Как утверждала ранее The Wall Street Journal, работу над планом с американской стороны вели посланник Трампа Стивен Уиткофф, госсекретарь Марко Рубио и зять американского лидера Джаред Кушнер. По данным Axios, Уиткофф обсуждал американские предложения с Дмитриевым, когда тот посещал США в конце октября. Посланник затем встречался и с Умеровым. На этой неделе представитель Белого дома Кэролайн Ливитт заявила журналистам, что Рубио и Уиткофф «тихо работали над планом» около месяца. «Президент поддерживает этот план. Это хороший план как для России, так и для Украины, и мы считаем, что он должен быть приемлемым для обеих сторон», — заявила она. Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщил, что мирный план администрации президента США стал неожиданностью для американских чиновников и привел в замешательство посольства в Вашингтоне и европейских столицах.