Тайные операции Америки в Венесуэле

«Президент Трамп готов использовать все элементы американской мощи, чтобы остановить поток наркотиков в нашу страну и привлечь виновных к ответственности», — сказал один из собеседников. Источники не исключили, что рассматриваемые варианты плана США включают попытку свержения Николаса Мадуро.

Соединенные Штаты планируют в ближайшие дни начать фазу тайных операций, связанных с Венесуэлой, пишет Reuters со ссылкой на источники.

Reuters не смогло установить точные сроки и масштабы новых операций, а также то, принял ли президент США Дональд Трамп окончательное решение действовать.

The Washington Post (WP) со ссылкой на источники пишет, что администрация президента США рассматривает вариант с проведением операции по сбросу листовок над столицей Венесуэлы для оказания психологического давления на Николаса Мадуро. Операция, которая, по словам собеседников газеты, пока не одобрена, может пройти 23 ноября — в день рождения Мадуро. На листовках может быть размещена информация о вознаграждении в размере $50 млн за помощь в аресте президента Венесуэлы.

WP напоминает, что США уже использовали листовки в качестве психологического давления на власти Ирака перед вторжением в страну в 2003 году. Возможная операция в Венесуэле, по словам источников, будет направлена на давление в адрес Мадуро, чтобы тот покинул пост президента, и США не атаковали страну.

Reuters отмечает, что 22 ноября федеральное управление гражданской авиации (FAA) США в пятницу предупредило крупные авиакомпании о «потенциально опасной ситуации» при полетах над Венесуэлой и призвало их проявлять осторожность. Три международные авиакомпании отменили рейсы из Венесуэлы в субботу после предупреждения. В понедельник Соединенные Штаты намерены внести «картель Солнц» (Cartel de los Soles) в перечень террористических организаций. Администрация Трампа обвинила Мадуро в руководстве Cartel de los Soles, он это отрицает. Президент Венесуэлы, который в воскресенье отмечает свой 63-й день рождения, утверждает, что Трамп пытается его отстранить и что граждане и военные Венесуэлы будут сопротивляться любой такой попытке.

The Washington Post со ссылкой на источники в ноябре сообщила, что администрация президента США рассматривала в отношении Венесуэлы разные варианты, включая попытку свержения правительства и захвата Мадуро, к середине лета.

Власти Венесуэлы обратились за военной помощью к России, Ирану и Китаю осенью.

The New York Times 19 ноября писала, что президент США Дональд Трамп одобрил планы ЦРУ по оказанию давления на власти Венесуэлы, включая проведение тайных операций на территории страны. По информации газеты, одновременно администрация Трампа возобновила переговоры с правительством Николаса Мадуро.