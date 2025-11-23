На ГРЭС в Подмосковье пожар после атаки беспилотников

По словам губернатора, электроснабжение в городе не нарушено, так как подачу электроэнергии переключили на резервные линии. «Чтобы поддержать теплоснабжение до полной стабилизации ситуации, мы направили в округ передвижные блочно-модульные котельные», — сообщил губернатор.

«Сегодня утром на Шатурскую ГРЭС была совершена атака беспилотников. Часть дронов уничтожена силами ПВО, несколько упали на территорию станции. На объекте возник пожар, сейчас он локализован, экстренные службы продолжают работу», — написал Воробьев в телеграме.

Жители Подмосковья ранее сообщали в пабликах о крупном пожаре. Позже стало известно, что горит ГРЭС в городе Шатура. Также сообщается, что аэропорт Жуковский приостановил работу.

Власти атаку на ГРЭС не подтвердили, никаких официальных комментариев пока нет.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о двух сбитых беспилотниках, летевших на Москву. По его словам, на месте падения обломков работают специалисты, о пострадавших не сообщается.

В отчете Министерства обороны РФ говорится, что «в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 75 украинских беспилотных летательных аппаратов». По данным военного ведомства, 36 беспилотников сбиты над Черным морем, два — над Московским регионом. Также дроны сбиты над аннексированным Крымом, Брянской, Воронежской, Смоленской, Белгородской, Калужской, Рязанской областями и Краснодарским краем.

Шатурская ГРЭС имени В. И. Ленина – тепловая электростанция (ГРЭС) мощностью 1500 МВт, расположенная в городе Шатура Московской области. Одна из старейших электростанций в России.